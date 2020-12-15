Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'dan muhteşem Bir Başkadır Meryem taklidi! Buse Varol Öykü Karayel'in canlandırdığı Bir Başkadır'ın Meryem'i ile kırdı geçirdi...

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'ini taklit etti. Yakında ikibi bebeğini kucağına alacak olan Buse Varol'un Bir Başkadır Meryem performansı gülme krizine soktu.
Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Alişan'ın hamile eşi Buse Varol yeteneğiyle takipçilerini güldürmeyi başardı. Öylü Karayel'in hayat verdiği ve oldukça ses getiren Bir Başkadır dizisinin Meryem'i olarak video çeken Buse Varol taklidi ile sosyal medyayı salladı.
Bir Başkadır dizisinde Meryem rolüyle dikkat çeken Öykü Karayel uzun süre gündemde kalmıştı. Öykü Karayel'in başarılı oyunculuğu beğeni toplamıştı.
İşte Buse Varol'un güldüren videosu...
Alişan'ın eşi Buse Varol'un 'Bir Başkadır'da Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem taklidi sosyal medyada olay oldu | Video
Alişan'ın Instagram'dan 'Ya seni yerim' notuyla yayınladığı görüntülerde Buse Varol'un performansı beğeni topladı.