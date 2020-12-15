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'nın karakolda biten bar kavgası

Sunucu ve oyuncu , Etiler’de bir mekana gitti. Kendisine hakaret eden kadın müşteriyle kavga eden Turanlı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 15.12.2020 ABONE OL
Aslı Turanlı'nın karakolda biten bar kavgası
İŞLETMECİYE ŞİKAYET ETTİ
Olay, pandemi kısıtlamaları öncesi Etiler'de bulunan lüks bir mekanda yaşandı. Aslı Turanlı arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken masaya Ayda B. geldi. İddiaya göre ikili arasında sözlü atışma başladı. Ayda B., Turanlı'ya 'O.....' diyerek hakaret etti. Duruma sinirlenen Turanlı, işletmeciye gidip durumu aktardı.

'HESABINI VERECEKSİN'
Turanlı'nın isteği sonrası mekandan çıkarılan Ayda B. "Bunun hesabını vereceksin, yanına kalmayacak" diyerek tehditler savurdu. Polis merkezine başvuran oyuncu, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Ayda B., Turanlı ile aynı ortamda dahi bulunmadıklarını söyleyerek suçlamayı reddetti.
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Aslı Turanlı'nın karakolda biten bar kavgası
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