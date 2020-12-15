Mevlüt Tezel: Kıvanç Tatlıtuğ'un derdine bak! Kıvanç Tatlıtuğ takipçisinden gelen o yorumu mahkemeye taşımıştı...

Dilek Yaman Demir'in haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Seyit Ş. isimli bir Twitter kullanıcısını savcılığa şikayet etmiş. Şikayet gerekçesi şu tweet: "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun..."