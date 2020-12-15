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: 'un derdine bak! Kıvanç Tatlıtuğ takipçisinden gelen o yorumu mahkemeye taşımıştı...

Geçtiğimiz günlerde oyuncu , Seyit Ş. isimli bir Twitter kullanıcısını savcılığa şikayet etmişti. Kıvanç Tatlıtuğ şikayet gerekçesi olarak kullanıcının attığı "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun..." 'i göstermişti. GÜNAYDIN yazarı Kıvanç Tatlıtuğ'un mahkemeye götürdüğü olayı köşesine taşıdı. İşte Mevlüt Tezel'in "Kıvanç Tatlıtuğ'un derdine bak!" yazısı...

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 15.12.2020 08:38 Son Güncelleme: 15.12.2020 09:35 ABONE OL
Mevlüt Tezel: Kıvanç Tatlıtuğ'un derdine bak! Kıvanç Tatlıtuğ takipçisinden gelen o yorumu mahkemeye taşımıştı...

Dilek Yaman Demir'in haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Seyit Ş. isimli bir Twitter kullanıcısını savcılığa şikayet etmiş. Şikayet gerekçesi şu tweet: "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun..."

Tweet'te küfür yok, ağır hakaret de yok. Aslında Tatlıtuğ'un hayranlarına bir hakaret var. Hakareti savunmuyorum ama şahıs hakaret ederken eleştiri de yapmış. Sadece yakışıklı olduğu için bir oyuncunun desteklenmemesi gerektiğini, sanatçının toplum yararına faydalı işler de yapması gerektiğini savunmuş.

BU KADAR DA APOLİTİK OLUNMAZ Kİ!

Eleştiriye katılıyorum; Tatlıtuğ milyonlarca takipçisine toplumun yararına işlerde yer alarak rol model olabilir. Arada memleketin yararına açıklamalar yapabilir. Bu kadar da apolitik olunmaz ki!

KIVANÇ'IN DERDİNE BAK!

Tatlıtuğ gibi ünlü bir isim bu yorumu görmezden gelebilirdi. Seyit Ş.'nin aksini düşünenlerin sayısı daha fazladır belki. Tatlıtuğ'un yaptığı boş yere yargı sistemini meşgul etmektir. Millet nelerle uğraşıyor, Tatlıtuğ'un derdine bak!

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Mevlüt Tezel: Kıvanç Tatlıtuğ'un derdine bak! Kıvanç Tatlıtuğ takipçisinden gelen o yorumu mahkemeye taşımıştı...
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