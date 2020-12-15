Mevlüt Tezel: Kıvanç Tatlıtuğ'un derdine bak! Kıvanç Tatlıtuğ takipçisinden gelen o yorumu mahkemeye taşımıştı...

Dilek Yaman Demir'in haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Seyit Ş. isimli bir Twitter kullanıcısını savcılığa şikayet etmiş. Şikayet gerekçesi şu tweet: "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun..."
Tweet'te küfür yok, ağır hakaret de yok. Aslında Tatlıtuğ'un hayranlarına bir hakaret var. Hakareti savunmuyorum ama şahıs hakaret ederken eleştiri de yapmış. Sadece yakışıklı olduğu için bir oyuncunun desteklenmemesi gerektiğini, sanatçının toplum yararına faydalı işler de yapması gerektiğini savunmuş.
BU KADAR DA APOLİTİK OLUNMAZ Kİ!
Eleştiriye katılıyorum; Tatlıtuğ milyonlarca takipçisine toplumun yararına işlerde yer alarak rol model olabilir. Arada memleketin yararına açıklamalar yapabilir. Bu kadar da apolitik olunmaz ki!