Mustafa Üstündağ sevgilisi Seda Torunlar’dan ayrıldı! Aradığı aşkı yine bulamadı

Üstündağ'ın Özkaya ile evliliğinden Ahmet Kaan adında bir çocuğu bulunuyor. Üstündağ, Yılan Hikayesi, Kurtlar Vadisi, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin yanı sıra, pek çok filmde de rol almıştı.