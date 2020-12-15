Haberler Günaydın Haberleri Mustafa Üstündağ sevgilisi Seda Torunlar’dan ayrıldı! Aradığı aşkı yine bulamadı

sevgilisi ’dan ayrıldı! Aradığı aşkı yine bulamadı

2010 yılında evlendiği meslektaşı ile evliliği Ocak ayında sona eren oyuncu yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi 'dan ayrıldı. Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı. Mustafa Üstündağ ile Seda Torunlar’ın aşkları iki ay sürdü. kararından sonra birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:01 Son Güncelleme: 15.12.2020 10:46 ABONE OL
Mustafa Üstündağ sevgilisi Seda Torunlar’dan ayrıldı! Aradığı aşkı yine bulamadı

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Seda Torunlar'dan ayrıldı.

2010 yılında evlendiği meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliği Ocak ayında sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açmıştı.

Habertürk'ün haberine göre; Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı.

Çiftin aşkları iki ay sürdü. Ayrılık kararından sonra sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi.

Üstündağ'ın Özkaya ile evliliğinden Ahmet Kaan adında bir çocuğu bulunuyor. Üstündağ, Yılan Hikayesi, Kurtlar Vadisi, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin yanı sıra, pek çok filmde de rol almıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Üstündağ sevgilisi Seda Torunlar’dan ayrıldı! Aradığı aşkı yine bulamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA