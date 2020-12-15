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'nin mekanında 850 bin TL maaş ile ! Nusret Gökçe sadece iki şart koştu...

Sosyete kasabı lakabı ile bilinen 'nin dünyanın birçok yerinden restoranları var. Saltbea hareketi ile tüm dünyada popüler olan Nusret Gökçe şimdilerde 'nin başkenti 'da yeni bir mekan açma hazırlığında. Nusret Gökçe yeni mekanı için rayışına girdi. Fenomen isim Nusret'in yeni mekanında müdür yapacağı kişiye vereceği maaş ise dudak uçuklatan türden. Nuset Gökçe mekanında yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceği müdür ilanını yayınladı. Nusret Gökçe'nin bu için sadece iki şartı var...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 11:19 Son Güncelleme: 15.12.2020 11:36 ABONE OL
Nusret Gökçe'nin mekanında 850 bin TL maaş ile iş! Nusret Gökçe sadece iki şart koştu...

Sosyete kasabı lakabı ile bilinen Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da mekanlarına bir yenisini daha eklemek için harekete geçti.

Milliyet'in haberine göre; Dünyanın birçok yerinde restoranı olan Gökçe, şehrin en gözde caddesindeki mekanın tadilatıyla yakından ilgilenirken müdür arayışı için ilan verdiği de ortaya çıktı.

NUSRET GÖKÇE, MÜDÜRE 850 BİN TL MAAŞ VERECEK

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Nusret Gökçe'nin Londra'daki mekanının müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceği ilanları yayınlamaya başladı. Gökçe, sadece iki kriter belirledi.

SADECE İKİ KRİTER İSTEDİ

İşletmede müdür olacak kişinin Türkçe bilmesi ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi olması gerektiğini ilanın detaylarında belirtti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÇOK KONUŞULUYOR

Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gökçe, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino videosu ile gündeme gelmişti.

Nusret'in Dubai'deki 500 TL'lik altın tozlu kahve keyfi sosyal medayada olay oldu | Video

Dubai'deki şubesini kontrole giden ünlü işletmeci, Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giymişti.

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Nusret Gökçe'nin mekanında 850 bin TL maaş ile iş! Nusret Gökçe sadece iki şart koştu...
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