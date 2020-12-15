Nusret Gökçe'nin mekanında 850 bin TL maaş ile iş! Nusret Gökçe sadece iki şart koştu...

Sosyete kasabı lakabı ile bilinen Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da mekanlarına bir yenisini daha eklemek için harekete geçti.

Milliyet'in haberine göre; Dünyanın birçok yerinde restoranı olan Gökçe, şehrin en gözde caddesindeki mekanın tadilatıyla yakından ilgilenirken müdür arayışı için ilan verdiği de ortaya çıktı.