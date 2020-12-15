Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere gönülleri fethetti! Tüm borçları üstlendi…

Sadakatsiz ile büyük çıkış yakalayan Cansu Dere hayvanlar için yaptığı bağışla 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı.
Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Dere hayvanlar için yaptığı bağışla yeniden gündeme geldi. Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi.
Hürriyet'in haberine göre; Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.