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Sadakatsiz’in Asya’sı gönülleri fethetti! Tüm borçları üstlendi…

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren , için yaptığı bağışla 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı. Cansu Dere, gündem oldu. Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Dere hayvanlar için yaptığı bağışla yeniden gündeme geldi. Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi. Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Cansu Dere, sokak hayvanlarının masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 15:03 Son Güncelleme: 15.12.2020 15:14 ABONE OL
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere gönülleri fethetti! Tüm borçları üstlendi…

Sadakatsiz ile büyük çıkış yakalayan Cansu Dere hayvanlar için yaptığı bağışla 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı.

Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Dere hayvanlar için yaptığı bağışla yeniden gündeme geldi. Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi.

Hürriyet'in haberine göre; Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.

'Kurtaranev' ve 'orman beslemesi' isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere'ye bu bağışından dolayı teşekkür etti.

Yapılan paylaşımda "Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere gönülleri fethetti! Tüm borçları üstlendi…
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