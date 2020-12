Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp itiraflarıyla herkesi şoke etti! Bu hali bambaşka…

Sefirin Kızı final mi yapıyor?

Bundan kimin haberi varsa bana da söylesin :) Benim öyle bir haberim yok. Biz gayet tam gaz devam ediyoruz.

"Her yer benim oyun alanım"

"Bu işi bu yaşa gelip hâlâ rahat rahat oynayabilmek için seçtim" diyorsun bir röportajında. Oyun alanından memnun musun? Eğer böyle bir mesleği yapmasaydın oyun ortamını başka türlü nasıl yaratırdın?

Memnunum. Çok güzel bir soru. Eğer bu işi yapmasaydım çocuklarla ilgili bir mesleği tercih ederdim oyun oynamaya devam edebileyim diye. "Biz de bu savaşın önemli müttefiklerindeniz ama çok kan kaybediyoruz. Hatta generalimiz de tutsak alınmış. Hadi bunu oynayalım" ya da "Gemimiz Atlantik Okyanusu'nda kaybolmuş. Kara bulmaya çalışıyoruz" dediğim oyunlar olurdu. Hep bir çatışmanın olduğu, sorunları aşmaya çalıştığımız oyun dinamiklerini kurmayı çocukluğumdan beri severdim. Beni yaşı küçük kuzenlerimle görmeyin. Yanlarından kimse alamaz beni. Birçok oyun oynarız. Hayatın her yerini büyük bir oyun alanı olarak görmeye başladığımda mesele iyice keyifli bir hal alıyor. O yüzden her yer benim oyun alanım ve her yerde de oynamak çok güzel.

Geçmişte aldığın müzik eğitiminin oyunculuğuna katkısı ne oldu?

Beynimin iki tarafını da çoğu insana göre çok daha hızlı çalıştırabildiğimi düşünüyorum. Direkt bilimsel olarak söylüyorum bunu. Çünkü duyduğum bir şeyi çok rahat ezberleyebiliyor kafam. Görsel hafızam iyidir ama işitsel hafızama da çok güvenirim. Duyduğumu hemen ezberleyebiliyorum. Bir şiveyi çok kolay algılayabiliyorum. Keskin kelimeleri, tonlarını, artikülelerini çok net anlayabiliyorum. Müziğin tiyatro üzerinde böyle bir etkisi oldu bende. Çok daha hızlı öğrenebiliyor insan. Çünkü çok küçük yaşta iki elini kullanabildiğin bir yandan düşündüğün bir yandan sonrasını takip ettiğin aslında anı yavaşlatıp içine dalabildiğin bir süreci öğretiyor sana müzik eğitimi, enstrüman çalabilme. Çok besleyici ve pratik olmanı sağlayan bir şey. Bir de çok daha önemli yanı var. Çocuk yaşta duygu ifadesini öğreniyorsun müzikle. Kelimelerle değil duyguyu olduğu gibi sesle veriyorsun. Oyunculukta düştüğümüz en büyük yanılgılardan biri sadece kelimelerle iş yaptığımızı zannediyor olmamız. 'Seni seviyorum' dediğimizde 'seni seviyorum'a odaklanmanın her şeyi bitirdiğini düşünüyoruz. Oysa o cümlenin öncesi var, öncesindeki sessizlik var sonrasındaki sessizlik var. Bunlar hep o dünyayı dinlemekle olan şeyler. Duyguyu dinlemek çok başka bir şey. Bu açıdan müzik çok besleyici oluyor.