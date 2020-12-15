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haberi: Ünlü sunucu 'nın karakolda bitti!

Magazin gündemine düşen haberi pandemi kısıtlamaları öncesi Etiler'de bulunan lüks bir mekanda yaşandı. Ünlü sunucu ve oyuncu arkadaşlarıyla barda eğlenirken masalarına gelen Ayda B. isimli bayanla tartışmaya başladı. Aslı Turanlı ile Ayda B. arasındaki sözlü tartışma karakolda bitti. İşte Aslı Turanlı'nın gün yüzüne çıkan bar kavgasının gelen ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 08:26 Son Güncelleme: 15.12.2020 08:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü sunucu Aslı Turanlı'nın bar kavgası karakolda bitti!

İŞLETMECİYE ŞİKAYET ETTİ
Olay, pandemi kısıtlamaları öncesi Etiler'de bulunan lüks bir mekanda yaşandı. Aslı Turanlı arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken masaya Ayda B. geldi. İddiaya göre ikili arasında sözlü atışma başladı.

Ayda B., Turanlı'ya 'O.....' diyerek hakaret etti. Duruma sinirlenen Turanlı, işletmeciye gidip durumu aktardı.

'HESABINI VERECEKSİN'
Turanlı'nın isteği sonrası mekandan çıkarılan Ayda B. "Bunun hesabını vereceksin, yanına kalmayacak" diyerek tehditler savurdu. Polis merkezine başvuran oyuncu, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Ayda B., Turanlı ile aynı ortamda dahi bulunmadıklarını söyleyerek suçlamayı reddetti.

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Son dakika haberi: Ünlü sunucu Aslı Turanlı'nın bar kavgası karakolda bitti!
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