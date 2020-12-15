Son dakika haberi: Ünlü sunucu Aslı Turanlı'nın bar kavgası karakolda bitti!

'HESABINI VERECEKSİN'

Turanlı'nın isteği sonrası mekandan çıkarılan Ayda B. "Bunun hesabını vereceksin, yanına kalmayacak" diyerek tehditler savurdu. Polis merkezine başvuran oyuncu, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Ayda B., Turanlı ile aynı ortamda dahi bulunmadıklarını söyleyerek suçlamayı reddetti.