Fatma Şahin’den eşiyle barışmak isteyen Güneş’e yardım eli

Esra Erol'da programına katılan Hasan Güneş, 26 yıllık eşi Fatma Güneş'in aşırı temizlik takıntısı olduğunu ve 1.5 ay önce evi terk ettiğini ifade etti. Gaziantepli Hasan Güneş yaşadıklarını şöyle anlattı: "Her gece saat 12'den sabah 7'ye kadar sürekli evi temizler. Akşam eve geldiğim zaman hiçbir yere dokunmadan doğru banyoya giderdim. Kaç defa ağzına kadar dolu şampuanı bitirdim. Benim temiz olduğuma inanmıyor. Karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor."Eşiyle barışmak için Erol'un kapısını çalan Güneş, eşinin temizlik takıntısı yüzünden kavga ettiklerini, son olarak da eşinin 3 çocuğunu yanına alıp evi terk ettiğini söyledi.Çiftin barışması için günlerce mücadele veren Erol, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çağrıda bulundu. Erol'un çağrısını duyan Fatma Şahin, çifte her tür desteği vereceğini açıkladı.Yayına bağlanan Fatma Şahin şunları söyledi: "Sağlıklı aile, güçlü toplum hepimizin hedefi. Bu sabah çok önemli bir protokol yaptık. Aile destek merkezimiz 2017 yılından beri çalışıyor. Çiftimizi buraya davet ederiz. Uzmanlarımızla görüştürerek hukuki ve psikolojik destek veririz. Boşanmaya karar veren çiftlerimizin yüzde 85'i aileleriyle devam kararı aldı."