Son dakika haberi: Aslı Tandoğan ve ailesi kayınpederinin cenazesinde koronavisür kaptı! Aslı Tandoğan yaşadığı zor günleri sosyal medyadan paylaştı...

Magazin gündemine düşen son dakika haberi Aslı Tandoğan hayranlarını üzdü. Güzel oyuncu Aslı Tandoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ailecek koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Aslı Tandoğan Covid-19'a hayatını kaybeden kayınpederinin cenaze töreninde yakalandıklarını düşündüğünü söyledi.
Eşinin 13 gün kendisin de 5 gün hastanede kaldığını dile getiren Aslı Tandoğan koronavirüsü çok ağır geçirdiklerini söylerken takipçilerine "Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın" çağrısında bulundu.
Kayınpederinin cenazesi sırasında tüm ailenin koronavirüse yakalandığını söyleyen Tandoğan, 40 yaşında olan ve spor yapan eşi Cahit Tan Yeşilada'nın ise hastalığı hastanede yatarak çok ağır atlattığını ifade etti.
İşte Aslı Tandoğan'ın koronavirüs nedeni ile yaşadığı zor günleri anlattığı o paylaşım...
Ünlü Oyuncu Aslı Tandoğan'dan sosyal medyada hayranlarını üzen 'koronavirüs' paylaşımı | Video
'ÇOK ZOR GEÇTİ'
Instagram hesabından video paylaşan Aslı Tandoğan, "2 Aralık'tan beri Covid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi" dedi.
Güzel oyuncu, sözlerine, "Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de covid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden bir kaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık" diye devam etti.
"Eşim her gün spor yapan, yediğine içtiğine çok dikkat eden, sigara ve alkol kullanmayan birisi. Ancak hastalığı çok zor atlattı. 40 yaşında ve nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt üst oldu. Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın"
ACI HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Tandoğan, kayınpederi Halil Can Yeşilada'nın vefat ettiğini "Sevgili kayınpederim, babamız Halil Can Yeşilada'yı zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü içerisindeyiz. Sevgi ve özlemle" sözleriyle duyurmuştu.
İKİ ÇOCUĞU VAR
Yedi yıl önce Cahit Tan Yeşilada'yla dünya evine giren Alı Tandoğan'ın; Atlas adında bir oğlu, Arya adında da bir kızı var.