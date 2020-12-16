Son dakika haberi: Aslı Tandoğan ve ailesi kayınpederinin cenazesinde koronavisür kaptı! Aslı Tandoğan yaşadığı zor günleri sosyal medyadan paylaştı...

Güzel oyuncu, sözlerine, "Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de covid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden bir kaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık" diye devam etti.