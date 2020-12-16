Son dakika Haberi: Sunucu Didem Arslan hakkında suç duyurusu! Ünlülerin avukatı Handan Bakbak "Didem Arslan Yılmaz pençesine düştüğü egosuyla..."

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, avukat Handan Bakbak şu iddialara yer verdi: "9 Aralık'ta programa katılmak için stüdyoya gittim. O gün bir süredir kayıp olan Kaan Kavas ile ilgili konular irdelenecekti. Programa gelen konuk ve iki avukatı da kayıp Kaan Kavas'ın annesine yüklenmeye başladı. Ben tüm sabrım ve nezaketimle kayıp şahsın annesine yardımcı olmak için söz almaya çalışırken, birden program sunucusu Didem Arslan Yılmaz parladı. Bana bağırarak, 'Yeter, yayınımı sabote ediyorsun' diye azarlamaya başladı.