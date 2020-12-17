Didem Soydan ile Çağdaş Atan’ın ortak noktası... Kimse basını parmağında oynatamaz!

Yani bu, 'İşime geldiğinde medyaya konuşur, işime gelmediğinde yok sayarım' kafasıdır... Böyle bir şey olmaz! Bir duruş sergiliyorsan ya bu tavrını hep sürdürürsün ya da böyle triplere ihtiyaç duymazsın. Bir de işin insani tarafı var. Karşı tarafa ne kadar saygı duyarsan, karşılığında da aynı saygıyı görürsün. Söyleyeceklerim bu kadar!