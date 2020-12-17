Son Dakika Haberler: Kerem Tunçeri model Hande Taşkın’ın sosyal medyadan ifşa ettiği o mesajlar hakkında harekete geçmişti! İfşa davasında yeni gelişme!

'KIZ ÇOCUK BABASIYIM'

Genç kadın da bunları ifşa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Tunçeri, milli takım forması giyen saygın bir kişiliğe sahip olduğunu, düşürüldüğü bu durumla onur, şeref ve saygınlığına zarar verildiğini kaydederek, "Aileme düşkünüm ve kız çocuk babasıyım" diyerek Taşkın'ın cezalandırılmasını istedi.