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Haberler: model ’ın sosyal medyadan ettiği o mesajlar hakkında harekete geçmişti! İfşa davasında yeni gelişme!

’nin mesajlarını eden ’la ilgi gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. ile Kerem Tunçeri'nin aşkı 'yılın aşkı' olabilirdi ama ifşa edilen mesajlar yüzünden maalesef başlamadan bitti. Birbirlerini tanıma aşamasından ileriye gidemeyen Aslı Enver ile Kerem Tunçeri, aşkı magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, Aslı Enver ile ilişkisinin duyulmasının ardından model Hande Taşkın sosyal medyada Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa etmişti. Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, üzerinden attığı müstehcen içerikli mesajları ifşa eden model Hande Taşkın’dan şikayetçi oldu. Hande Taşkın hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan 3 yıla kadar cezası isteniyor.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 17.12.2020 07:17 Son Güncelleme: 17.12.2020 07:48 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Kerem Tunçeri model Hande Taşkın’ın sosyal medyadan ifşa ettiği o mesajlar hakkında harekete geçmişti! İfşa davasında yeni gelişme!

Kerem Tunçeri, geçtiğimiz aylarda model Hande Taşkın'a mesajlar attı.

'KIZ ÇOCUK BABASIYIM'

Genç kadın da bunları ifşa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Tunçeri, milli takım forması giyen saygın bir kişiliğe sahip olduğunu, düşürüldüğü bu durumla onur, şeref ve saygınlığına zarar verildiğini kaydederek, "Aileme düşkünüm ve kız çocuk babasıyım" diyerek Taşkın'ın cezalandırılmasını istedi.

'ARKADAŞIMA GÖNDERDİM'

Tunçeri'nin şikayeti üzerine model Hande Taşkın hakkında soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 25 yaşındaki model, Tunçeri ile gerçekleşen yazışmaları bir arkadaşına gönderdiğini, kendisinin sosyal medyada paylaşmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Savcılık, model hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal etme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler: Kerem Tunçeri model Hande Taşkın’ın sosyal medyadan ifşa ettiği o mesajlar hakkında harekete geçmişti! İfşa davasında yeni gelişme!
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