‘İstanbul’a Yazık Ettik’ isminde yeni bir şarkı yapıyor

Anadolu rock şarkıcısı Ali Ata, seçim şarkısı yaptığı CHP'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Twitter'dan topa tutmuştu. CHP'ye 'Çare' adında seçim şarkısı yapan Ali Ata, "Benimki hataydı. İstanbul'un 5 yılını çaldık, özür dilerim" diye tweet attıktan sonra İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bizim resmi seçim şarkımızı Ali Ata değil, Ali Altay yaptı" diyerek kelime oyunu oynamıştı. Akabinde lince uğrayan Ali Ata, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Ata, "Bir haftadır hakaret, tehdit, küfüre maruz kalıyorum. Algı yönetimi ile her türlü pislik ve iftirayı attılar bana. Başta Murat Ongun ve çetesi olmak üzere hepsinin hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi. Yeni bir şarkı yaptığını duyuran Ali Ata, şarkının sözlerinden bir bölümü de paylaştı: 'Talan yalan pazarı kurduk. Günaha ortak olduk. Kapanmaz yara açtık. İstanbul'a yazık ettik.'