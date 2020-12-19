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ve 'in Boğaz keyfi! Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile kısıtlama öncesi almaya çıktı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı yakışıklı oyuncu ile oyuncu eşi Tarabya'da trafikte gazetecilere yakalandı. Oğulları Karan'ı evde bırakan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Bebek-Sarıyer sahil hattında turlarken görüntülendi. Muhabirlere selam veren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, “Hafta sonu kısıtlaması öncesinde almak istedik” dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 19.12.2020 14:56 Son Güncelleme: 19.12.2020 15:04 ABONE OL
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Boğaz keyfi! Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile kısıtlama öncesi Boğaz havası almaya çıktı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Bebek-Sarıyer sahil hattında turlayan çift, daha sonra bir sitenin giriş kapısının önünde durdu. Burada gazetecilerle sohbet eden ikili, yasak öncesi biraz Boğaz havası almak istediklerini ve arkadaşlarına misafirliğe geldiklerini söyledi.

Çift, bebekleri Karan'ı yasak nedeniyle evlerinde bakıcıya emanet ettiklerini belirtti.

Sahil hattında hayranlarının araçlarını fark ettiği ünlü çift, onların ilgisi için "İnsanlar sağ olsunlar seviyorlar. Bu duruma alışkınız." Yorumunda bulundu.

24 Aralık'ta doğum günü için sevenlerinden Türk Kanser Derneği'ne bağışta bulunmalarını isteyen Burak Özçivit, bunun hatırlatılması üzerine "Böyle özel bir günde anlamlı olsun istedik. Faydalı olmakta yarar var" yorumunda bulundu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Boğaz keyfi! Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile kısıtlama öncesi Boğaz havası almaya çıktı!
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