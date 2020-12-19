Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Boğaz keyfi! Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile kısıtlama öncesi Boğaz havası almaya çıktı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Bebek-Sarıyer sahil hattında turlayan çift, daha sonra bir sitenin giriş kapısının önünde durdu. Burada gazetecilerle sohbet eden ikili, yasak öncesi biraz Boğaz havası almak istediklerini ve arkadaşlarına misafirliğe geldiklerini söyledi.
Çift, bebekleri Karan'ı yasak nedeniyle evlerinde bakıcıya emanet ettiklerini belirtti.
Sahil hattında hayranlarının araçlarını fark ettiği ünlü çift, onların ilgisi için "İnsanlar sağ olsunlar seviyorlar. Bu duruma alışkınız." Yorumunda bulundu.