Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Songül Karlı'nın eski eşi ile birlikte 5 kişi gözaltında!

Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasından son dakika gelişmesi yaşandı.

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.