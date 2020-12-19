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haberi: Ünlü şarkıcı 'nın iddiasında flaş gelişme! Songül Karlı'nın eski eşi ile birlikte 5 kişi gözaltında!

5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. Songül Karlı'nın iddiasından gelişmesi yaşandı. ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. İşte Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün dolandırıcılıkla suçlandığı olayın ayrıntıları...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:50 Son Güncelleme: 19.12.2020 12:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Songül Karlı'nın eski eşi ile birlikte 5 kişi gözaltında!

Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasından son dakika gelişmesi yaşandı.

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Kerem K. ,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dün adliye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. 'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldılar.

Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında şarkıcının eski eşi ile birlikte 5 kişi gözaltında | Video

Öte yandan, Ünlü şarkıcı Songül Karlı katıldığı bir televizyon programında, eski eşinden fiziksel şiddet gördüğünü kaydederek, "Düğünde damatlığına kadar kendisinin aldığını ve yüklü miktarda para alacağını" ifade etti.

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Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Songül Karlı'nın eski eşi ile birlikte 5 kişi gözaltında!
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