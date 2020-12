Vefatından iki yıl sonra babamı telefonla arayınca gerçekle yüzleştim

ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Sevinç Kıranlı, altı sezondur oynadığı 'Hatice' karakteriyle evlere konuk oluyor. Güçlü, ailesine bağlı, herkese kol kanat geren bir karakteri izleyicilerle buluşturan güzel oyuncu, gülen gözlerinin ardında hüzünlü bir hikayeyi de barındırıyor.Dizideki gibi gerçek hayatta da ailesine çok bağlı olan Kıranlı, babası Zafer Gürşen'i yıllar önce kaybetmiş, ancak onun yokluğuna çok zor alışmış. Ünlü oyuncu, hem mutlu anılarını, hem de yaşadığı zor günleri anlattı.Güzel oyuncu, babasının vefatının ardından çok büyük bir yıkım yaşadığını ve uzun süre bu durumu kabullenmek istemediğini söyledi. Zaman zaman babasıyla mutlu anılarına geri dönen Kıranlı'nın, bir gün alışveriş yaptığı sırada başından çok ilginç bir olay geçmiş. Alışveriş yaptığı sırada bir anda babasının mutfaktaki tecrübelerinden yararlanmak isteyen oyuncu, başından geçenleri şöyle anlattı: "20'li yaşlarımın başında babamı elim bir hastalık sonucu kaybetmemizin üzerinden henüz iki yıl geçmişti. Bir gün Kadıköy Balık Pazarı'nda Arnavut ciğeri yapmak için alışveriş yapıyordum. O sırada kasapla hangi ciğeri almam gerektiği konusunda tereddütte kaldık ve benim elim telefona gitti. 'Bir dakika hemen babamı arayayım, o bilir' deyip aceleyle cep telefonumu çıkardım. O an babamı aramak isteyince birden dünya başıma yıkıldı. Orada öylece kalakaldım." O an büyük bir şok yaşayan ünlü oyuncu, ne yapacağını şaşırdığını belirtip "Anladım ki aradan iki yıl geçmesine rağmen ben babamın öldüğü gerçeğiyle yeni yüzleşiyordum" dedi.Babasıyla çok güzel anlar yaşadıklarını söyleyen Kıranlı, "Çocukluğum boyunca evimizde et, balık ve sakatat yemekleri babamdan sorulurdu. Babam Arnavut, annem Bulgar göçmeni olduğu ve İzmir'de doğup büyüdüğü için mutfağımız hep çok çeşitliydi" diyerek o günlere geri döndü.