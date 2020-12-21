Son dakika: Murat Dalkılıçın son hamlesi sosyal medyayı salladı! Murat Dalkılıç eski aşkı Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile paylaşımlarına daha fazla dayanamadı!

Geçtiğimiz aylarda oyuncu aşkı Hande Erçel ile ilişkisine son veren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın son hamlesi sosyal medyada olay oldu.
Hande Erçel ile şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç'ın sürpriz bir kararlar ayrılışının olarak Murat Dalkılıç'ın bebek sahibi olma istediği ve Hande Erçel'in buna çok sıcak bakmaması iddiaları ortaya atılmıştı.
Kimilerine göre ise bu ayrılık anlaşmalı bir PR çalışması idi... Ayrılığın ilk günlerinden itibaren Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında aşk mı yaşanıyor? kulisleri yapılmaya başlanmıştı.
Ayrılıklarının ardından arkadaş kaldıklarını bile getiren Murat Dalkılıç ile Hande Erçel arasından son dakika gelişmesi yaşandı.Yakışıklı popçu eski aşkı Hande Erçel'i sosyal medya hesabından takibi bıraktı.
Murat Dalkılıç'ın bu hareketi sosyal medyada 'Hande Erçel'in partneri Kerem Bürsin ile yaptığı paylaşımlara daha fazla dayanamadı' şeklinde yorumlandı.
Öte yandan Hande Erçel'in ise Murat Dalkılıç'ı hala takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. Peki Murat Dalkılıç'ın bunca zaman sonra Hande Erçel'i takipten çıkmasının ardında yatan asıl sebep ne?
Geçtiğimiz haftalarda Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ünlü şarkıcıyla aynı yerden paylaşım yapan Gizem Gültekin isimli güzel Murat Dalkılıç'ın dikkatli hayranlarının gözünden kaçmamıştı.
Murat Dalkılıç'ın aylar sonra eski sevgilisi Hande Erçel'i takipten çıkmasının ardındaki neden yeni sevgilisi mi? sorusunun yanıtı merak edildi.