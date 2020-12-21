Suzan Sabancı Dinçer ünlü iş kadınını icraya verdi: Milyonluk çantalar haczedildi

TAAHHÜTNAMEYE AYKIRI
SUZAN Sabancı Dinçer, iş insanı Işık Keçeci Aşur'a, Boğaz'daki yalısını kiraladı. Ancak Aşur, sözleşme şartlarını yerine getirmeyip 6 aylık kira bedelini ödemedi. Sabancı Dinçer de, tahliye taahhütnamesine rağmen evi boşaltmayan ve kira ödemeyen Aşur hakkında avukatı Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla icra takibi başlattı. 35. İstanbul İcra Müdürlüğü memurları, 2020/26887 E. sayılı dosyanın takibi için geçen hafta yalıya gitti.
ELDİVEN TAKIN İSTEĞİ
bin 400 lira için işlem yaptı. Aşur'un evinde bazıları 25 bin Euro değerinde olan 30'un üzerinde lüks marka çanta bulundu. Aşur, çantaların kıymetli olduğunu söyleyip haciz sırasında eldiven takılmasını ve hassas davranılmasını istedi. Haciz memurları bu talebi titizlikle yerine getirdi.
IŞIK KEÇECİ AŞUR
'Bu beldenaşağı bir hareket'
GÜNAYDIN'IN olayla ilgili olarak ulaştığı iş insanı Işık Keçeci Aşur şu açıklamayı yaptı:
"Mahkemelik bir
olay yok, o yanlış!
Ben Dinçer Ailesi'yle
yıllarca iyi arkadaşlık
yaptım. Ama onlar
bana karşı anlayış
göstermediler. Ben bu
yaptıklarını, belden
aşağı bir hareket olarak
görüyorum."