Suzan Sabancı Dinçer ünlü iş kadınını icraya verdi: Milyonluk çantalar haczedildi

SUZAN Sabancı Dinçer, iş insanı Işık Keçeci Aşur'a, Boğaz'daki yalısını kiraladı. Ancak Aşur, sözleşme şartlarını yerine getirmeyip 6 aylık kira bedelini ödemedi. Sabancı Dinçer de, tahliye taahhütnamesine rağmen evi boşaltmayan ve kira ödemeyen Aşur hakkında avukatı Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla icra takibi başlattı. 35. İstanbul İcra Müdürlüğü memurları, 2020/26887 E. sayılı dosyanın takibi için geçen hafta yalıya gitti.bin 400 lira için işlem yaptı. Aşur'un evinde bazıları 25 bin Euro değerinde olan 30'un üzerinde lüks marka çanta bulundu. Aşur, çantaların kıymetli olduğunu söyleyip haciz sırasında eldiven takılmasını ve hassas davranılmasını istedi. Haciz memurları bu talebi titizlikle yerine getirdi."Mahkemelik birolay yok, o yanlış!Ben Dinçer Ailesi'yleyıllarca iyi arkadaşlıkyaptım. Ama onlarbana karşı anlayışgöstermediler. Ben buyaptıklarını, beldenaşağı bir hareket olarakgörüyorum."