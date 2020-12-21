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ünlü iş kadınını icraya verdi: Milyonluk çantalar haczedildi

, yalısında oturan iş insanı ’u 6 aylık kirasını ödemediği için icraya verdi. Yalıya gelen 35. memurları, Aşur’un evinde bulunan bazıları 25 bin Euro (yaklaşık 234 bin TL) değerinde olan 30’un üzerindeki lüks marka çantayı haczetti

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 21.12.2020 ABONE OL
Suzan Sabancı Dinçer ünlü iş kadınını icraya verdi: Milyonluk çantalar haczedildi
TAAHHÜTNAMEYE AYKIRI
SUZAN Sabancı Dinçer, iş insanı Işık Keçeci Aşur'a, Boğaz'daki yalısını kiraladı. Ancak Aşur, sözleşme şartlarını yerine getirmeyip 6 aylık kira bedelini ödemedi. Sabancı Dinçer de, tahliye taahhütnamesine rağmen evi boşaltmayan ve kira ödemeyen Aşur hakkında avukatı Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla icra takibi başlattı. 35. İstanbul İcra Müdürlüğü memurları, 2020/26887 E. sayılı dosyanın takibi için geçen hafta yalıya gitti.

ELDİVEN TAKIN İSTEĞİ
bin 400 lira için işlem yaptı. Aşur'un evinde bazıları 25 bin Euro değerinde olan 30'un üzerinde lüks marka çanta bulundu. Aşur, çantaların kıymetli olduğunu söyleyip haciz sırasında eldiven takılmasını ve hassas davranılmasını istedi. Haciz memurları bu talebi titizlikle yerine getirdi.

IŞIK KEÇECİ AŞUR

'Bu beldenaşağı bir hareket'

GÜNAYDIN'IN olayla ilgili olarak ulaştığı iş insanı Işık Keçeci Aşur şu açıklamayı yaptı:
"Mahkemelik bir olay yok, o yanlış! Ben Dinçer Ailesi'yle yıllarca iyi arkadaşlık yaptım. Ama onlar bana karşı anlayış göstermediler. Ben bu yaptıklarını, belden aşağı bir hareket olarak görüyorum."

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Suzan Sabancı Dinçer ünlü iş kadınını icraya verdi: Milyonluk çantalar haczedildi
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