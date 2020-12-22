Coşkun Sabah'ın Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekmişti! Ses kayıtları yayınlanınca…

Coşkun Sabah, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlanarak, tepki çeken sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
Ünlü müzisyen, Posta gazetesi tarafından kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi.
"BUNDA NE VAR?"
Sunucu Hakan Ural'ın röportajın "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üzerine düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer" cümlesini okuyarak bu sözleri sarf edip etmediğini sorması üzerine, "Ben bunları söyledim, bunda ne var?" ifadelerini kullandı.
Ardından 'Neler Oluyor Hayatta' programında ilk kez 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
Röportajın içeriğinin birebir örtüşmesinin üzerine Coşkun Sabah, "Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi söylemedim" ifadelerini kullandı.
"BEN DİYARBAKIRLIYIM"
Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Coşkun Sabah, "Mesela bikini giydi diye kızınızla bir ay küs kalmışsınız" sorusuna verdiği cevap infial uyandırdı.
"O olayın evveliyatı var. Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram'ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına, tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var. Ben Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?"
İSPAT EDENE 1 MİLYON DOLAR ÖDEYECEĞİM"
Aydın, İzmir ve Manisalıları ayağa kaldıran ve sosyal medyadan binlerce paylaşım yapılan haberler üzerine Sabah'tan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile hakkındaki haberler için yasal hakkını kullanacağını açıklayan Sabah, "Beni İzmir, Aydın ve Manisalılar ile kapıştırmak için uğraşmayın. 'Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye de bir söylemim olmadı. Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" dedi.