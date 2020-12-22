İrem Derici'den takipçisine olay yanıt! ‘Sendeki estetik hayatımda olsaydı belki…’ Sosyal medya onu konuşuyor!

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, bir takipçisine verdiği yanıtla adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Derici, takipçisinden gelen, "Sendeki estetik hayatımda olsaydı belki bazı şeyler daha güzel olurdu" yorumuna kayıtsız kalmadı.
33 yaşındaki İrem Derici, o kişiye, "Kesinlikle, o suratını adam etmezsen işin çok zor" cevabını verdi.
"ÖLÜMDEN DÖNMEME SEBEP OLDU"
Şarkıcı, geçtiğimiz aylarda şu açıklamaları yapmıştı: Türkiye'nin sanırım en çok linç yiyen, en çok dalga geçilen, alay edilen kadınlarından biriyim. 8 yıldır bu piyasadayım.
Siber zorbalığın en dibini görmüş bir kadınım. Hatta bu 3 yıl önce benim 40 kiloya kadar düşüp, 30 gün yoğun bakımda yatıp, gerçekten ölümden dönmeme sebep olan bir durum.
"BİR DÖNEM AKIL SAĞLIĞIMI YİTİRDİM"
Üç burun ameliyatı oldum, sırf bu siber zorbalıklardan kurtulmak için. Bir dönem ağzımı diktirmeyi düşündüm ama böyle bir şey olmadığı için yapamadım. Artık çelik bir duvar oldum.