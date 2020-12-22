Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna bomba bir isim daha!

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Malatyalı olan Mert Turak'ın annesi Makedonya asıllıdır. Annesi vergi memuru, babası da öğretmendir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Mert Turak, sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk dalında yüksek lisans yapmıştır.

Yılan Hikayesi, Gece Martıları, Cesur Kuşku, Size Baba Diyebilir Miyim?, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Maki, Komiser Nevzat, Şöhret Okulu, Hamileyim Hamile, Babalar ve Evlatlar, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz ve Mucize gibi yapımlarda rol alan Mert Turak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Aziz karakterine hayat vermişti. Mert Turak, 1.73 metre boyunda, 66 kilo ve Koç burcudur.