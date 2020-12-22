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oyuncu kadrosuna bomba bir isim daha!

Atv'nin dev yapımı 2. sezonunda da rüzgar gibi esiyor. Kuruluş Osman kadrosuna dahil ettiği ünlü isimlere bir yenisini daha ekledi. Kuruluş Osman'ın kadrosuna son olarak ünlü oyuncu katıldı. Sevilen oyuncunun Kuruluş Osman'a dahil olduğu haberi sosyal medyada da heyecan yarattı. Kuruluş Osman'da Mert Turak hangi karakteri oynayacak? Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında? sorularının cevapları merak edildi. İşte Mert Turak...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:02 Son Güncelleme: 22.12.2020 10:37 ABONE OL
Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna bomba bir isim daha!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Mert Turak katıldı. Mert Turak, Kuruluş Osman'da çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Malatyalı olan Mert Turak'ın annesi Makedonya asıllıdır. Annesi vergi memuru, babası da öğretmendir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Mert Turak, sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk dalında yüksek lisans yapmıştır.

Yılan Hikayesi, Gece Martıları, Cesur Kuşku, Size Baba Diyebilir Miyim?, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Maki, Komiser Nevzat, Şöhret Okulu, Hamileyim Hamile, Babalar ve Evlatlar, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz ve Mucize gibi yapımlarda rol alan Mert Turak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Aziz karakterine hayat vermişti. Mert Turak, 1.73 metre boyunda, 66 kilo ve Koç burcudur.

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Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna bomba bir isim daha!
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