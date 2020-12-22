Son dakika: Berk Oktay'ın özel görüntülerini ifşa etmişti! Berk Ortay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na hapis cezası!

Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında Özel hayata ilişkin görüntülerini ifşa ettiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. Davanın geçtiğimiz duruşmasında savcılık mütalaa vermişti.

SAVCI MÜTAALA VERMİŞTİ

Savcı mütalaada, Merve Şarapçıoğlu hakkında Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek suçundan yapılan yargılamada dosya incelenmesinde Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünün hazırladığı raporda sosyal medya hesabına erişim sağlayan IP bilgiler doğrultusunda paylaşımda bulunan IP adreslerden birinin Merve Şarapçıoğlu'nun annesine ait olduğuna, annesi Sibel Asım'ın beyanında Şarapçıoğlu'nun kızı olduğunu ve kendisine ait olan telefon numarasını kızının kullandığı söylediği. Dosya kapsamında ifadesi alınan Avukat Orhan A., Merve Şarapçıoğlu'nun stajyer avukat olarak ofisinde çalıştığını, iş yerinde bulunan Wi-Fi ile iletişim kurduklarını ve bilgi sahibi olmadığını beyan etti. Dosya kapsamında IP sorgulama sonucu ulaşılan dört farklı sosyal medya hesabın Merve Şarapçıoğlu ile bağlantılı olduğu kanaatine varıldığı, sanığın değişik zamanlarda birden fazla kez ifşada bulunduğu ve bunun sonucunda zincirleme özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek suçundan hapis cezası talep etmişti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu katılım sağladı. Mahkeme, Merve Şarapçıoğlu'nun 'Özel Hayata İliklin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.