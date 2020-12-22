Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Gülben Ergen de koronavirüse yakalandı! Gülben Ergen'in sağlık durumu nasıl?

haberi: Ünlü sanatçı de koronavirüse yakalandı! nasıl?

Sanat camiasından bir vakası haberi daha geldi. Menajeri 'tan edinilen bilgiye göre; 'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. merak edilirken, sanatçının evde tedavi olduğu ve çocuklarını babaları 'a teslim ettiği öğrenildi. Koronaya yakalanan Gülben Ergen'in sağlık durumu hakkında bilgisi...

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:57 Son Güncelleme: 22.12.2020 14:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Gülben Ergen de koronavirüse yakalandı! Gülben Ergen'in sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Gülben Ergen, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı.

10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR

Gülben Ergen koronavirüse yakalandı. Menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre; Ergen'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.

Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, mayıs ayında koronavirüs hakkında "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ergen'in, karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Gülben Ergen de koronavirüse yakalandı! Gülben Ergen'in sağlık durumu nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA