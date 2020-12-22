Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Gülben Ergen de koronavirüse yakalandı! Gülben Ergen'in sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Gülben Ergen, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı.
10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR
Gülben Ergen koronavirüse yakalandı. Menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre; Ergen'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.
Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, mayıs ayında koronavirüs hakkında "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım" ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ergen'in, karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.