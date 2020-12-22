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Tükürük davasında uzlaşma çıkmadı

ile park yüzünden kavga edip işten attırdığı çalışanı ’ın dava dosyası uzlaşma büroya gönderildi. Ama taraflar anlaşamadı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 22.12.2020 ABONE OL
Tükürük davasında uzlaşma çıkmadı
Sunucu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz, geçen Nisan'da Şişli'de park ücreti isteyen İSPARK görevlisi Aykut Arıkan ile tartışmış, Arıkan Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine işinden atılmıştı. Yılmaz çifti ve Arıkan, birbirlerinden basit yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlamaları kapsamında şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Dosyada görevlendirilen uzlaştırmacı, taraflarla görüştü. Görüşme sonucunda hazırladığı raporu soruşturma savcılığına sundu.

'YETKİLİ DEĞİLİZ'
Uzlaştırmacı tarafından hazırlanan raporda, taraflarla yapılan görüşmelerin ayrıntıları yer aldı. Uzlaştırmacıyla görüşen Yılmaz çifti, Arıkan'ın kendilerinden özür dilemesi halinde uzlaşmaya sıcak baktıklarını belirtti. Arıkan ise, kendisini işe geri aldırmaları halinde Yılmaz çiftiyle uzlaşabileceğini söyledi. Yılmaz çifti, Arıkan'ın bu talebini işten çıkartma ya da işe geri aldırma gibi bir yetkilerinin olmadığını söyleyerek reddetti. Dosya, Uzlaştırma Bürosu'ndan soruşturma savcılığına gönderildi. Soruşturmanın ilerleyen süreçte tamamlanması bekleniyor.

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Tükürük davasında uzlaşma çıkmadı
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