En Büyük Cihad Nefis İle Yapılandır

İslam devletinin tesisinde yapılan savaşlardan daha önemli olan bir unsur varsa o da, İslam dininin kalplerdeki inşasıydı. Bunun en büyük engeli de insanın kendi nefsiydi. Osmanlı Devleti'ni kurmak yolunda ilerleyen Osman Bey'in savaşlardan daha çetin mücadelesi ise, kendi nefsiyle olacaktı. Peygamber Efendimiz en kalabalık bir ordu ile katıldığı Tebük Seferi'nden dönünce, "Hoş geldiniz. Küçük cihattan büyük cihada geldiniz." diye buyurmuştu. Sahabiler bunun üzerine 'büyük cihad'ın ne olduğunu merak edip sorunca, Hz. Muhammed (s.a.v.), "Büyük cihad, nefsin heva ve hevesine karşı yapılan cihattır." diye açıklamıştı. Peygamberimizin bu konuda aynı mealde başka hadis-i şerifleri de bulunmaktadır. "Hakiki mücahid, nefsine karşı cihad edendir." Mealindeki hadisleriyle Hz. Muhammed, kulun nefsine karşı yapacağı mücadelenin, dış düşmanlara karşı yaptığı savaşlardan daha önemli ve asıl bir mücadele olduğunu buyurmuştur. Allah'ın emirlerine uymakta zorlanan, nefsini susturamayan, nefsinin boş, anlamsız hatta gayr-ı meşru istekleri ile savaşamayan kimsenin, düşmanla cihadının makbul olmayacağını vurgulamıştır.

"Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir."

Kumral Abdal, Osman Bey'e bir nasihatte daha bulundu. Ahzab Suresi 72. Ayette geçen;

"Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir." ayetini de hatırlattı.

Kumral Abdal'ın, yolunu aydınlatacak rehberlik edecek manevi uyarılarından Osman Bey memnundu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her çarşamba 20.00'de atv'de!