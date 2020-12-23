Güzel oyuncu Eda Ece evleniyor mu? Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile aynı eve taşındı...

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le Ulus'a taşındı.
Etiler'de tek başına yaşadığı apartman dairesinden sosyetenin tercih ettiği lüks siteye taşınan oyuncunun bu hamlesi, "Acaba evlenecekler mi" sorusunu akıllara getirdi.
2 yıldır birlikte olan çift, mart ayındaki karantina sürecini birlikte geçirmiş, sonrasında beraber yaz tatiline çıkmıştı. Ancak ne olduysa oldu, ikili tatilden sonra ayrıldıklarını açıkladı.
Fakat ayrılığa sadece 1 ay dayanan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Çift, şimdi ilişkilerinde bir adım daha atarak aynı eve çıktı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ulus'taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyen ikili, evlilik yolunda ilerliyor...