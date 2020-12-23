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sözleriyle ilgili yaptı! ‘ giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ demişti…

Son günlerde magazin gündeminde sık sık yer alan , Bebek’te görüntülendi. Çelik “Spordan çıktım, Survivor’a hazırlanıyorum” dedi. Öykü Çelik geçen cuma sevgilisi ’ın evinden ayrılırken görüntülenmiş, ikili evden çıkmadan önce Berhan’ın şoförü muhabirleri tehdit etmişti. Ünlü oyuncu, olay hatırlatılınca basın mensuplarından özür diledi. Çelik “Böyle bir şey olduysa özür dilerim. Tehdit asla kabul edilemez” dedi. Sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulduğu başka bir haberle ilgili de yaptı. “Ben Karadenizliyim. giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?” sözleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Öykü Çelik, yanlış anlaşıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 08:34 Son Güncelleme: 23.12.2020 08:51 ABONE OL
Öykü Çelik skandal sözleriyle ilgili açıklama yaptı! ‘Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ demişti…

Öykü Çelik önceki gün Bebek'teydi. "Spordan çıktım, Survivor'a hazırlanıyorum" diyen oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Öykü Çelik geçen cuma sevgilisi İsmail Berhan'ın evinden ayrılırken görüntülenmiş, ikili evden çıkmadan önce Berhan'ın şoförü muhabirleri tehdit etmişti.

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu, olay hatırlatılınca basın mensuplarından özür diledi. "Böyle bir şey olduysa özür dilerim. Tehdit asla kabul edilemez" diyen Çelik, şöyle konuştu:

"Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Haberler çıkınca Berhan araştırdı. İşten ayrılmış biri vardı, acaba o mu diye düşündük. Beni 15 yıldır tanıyorsunuz. Asla çalışan insanlara karşı böyle bir tavırda bulunmam. Hiçbir zaman saygısızlık etmem, Berhan da etmez. Ama o arkadaş bulunacak."

Yanlış anlaşıldım "Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Öykü Çelik, yanlış anlaşıldığını söyledi: "Gerçekten yanlış anlaşıldım. Ben 'Ergenliğim sert geçti, erkek gibiydim, prenses gibi yetiştirilmedim' demek istedim."

AİLELER YILBAŞINDA TANIŞIYOR

Öykü Çelik, "Yılbaşında programınız var mı?" sorusu üzerine o gece İsmail Berhan'la ailelerini tanıştıracaklarını açıkladı: "Hep beraber olacağız."

Öykü Çelik ve İsmail Berhan bu fotoğraflarla aşklarını ilan etmişti...

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Öykü Çelik skandal sözleriyle ilgili açıklama yaptı! ‘Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ demişti…
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