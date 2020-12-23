Öykü Çelik skandal sözleriyle ilgili açıklama yaptı! ‘Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ demişti…

"Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Haberler çıkınca Berhan araştırdı. İşten ayrılmış biri vardı, acaba o mu diye düşündük. Beni 15 yıldır tanıyorsunuz. Asla çalışan insanlara karşı böyle bir tavırda bulunmam. Hiçbir zaman saygısızlık etmem, Berhan da etmez. Ama o arkadaş bulunacak."