Son dakika: Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'ya ikinci Seda Sayan şoku! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?

Sunduğu Yemekteyiz programını Seda Sayan'a kaptıran Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan geliyor iddiası sosyal medyayı salladı.
İddialara göre Seda Sayan, 2021'de ekranların sevilen gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta'yı sunacak.
Seda Sayan daha önce de yine Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz programına sunucu olmuş Onur Büyüktopçu da başka bir kanala transfer olmuştu.
Snob Magazin'in haberine göre; Seda Sayan'ın 'Gelinim Mutfakta' programının sunacak olması ortaya ilginç bir tesadüfü çıkardı. Sayan, iki sene önce 'Yemekteyiz' programının yüzü Onur Büyüktopçu'nun sunduğu projenin başına geçmişti.
'Gelinim Mutfakta'yı sunan Onur Büyüktopçu'nun yerine yine Seda Sayan'ın geleceği iddiası, Onur Büyüktopçu'ya ikinci darbe olarak yorumlandı.
ONUR BÜYÜKTOPÇU ÇOK ÜZÜLDÜ
İddiaya göre kanaldan telefon alan Büyüktopçu'ya yetkililer, "31 Aralık'a kadar programı sunacaksınız. 1 Ocak 2021'den itibaren Seda Sayan geçecek" diye söyledikleri konuşuluyor. Bu duruma çok üzüldüğü öğrenilen Büyüktopçu, aynı kanalda 'Çarkıfelek' yarışmasıyla izleyici karşısına geliyor.
GERÇEKTEN AYAĞIMI KAYDIRSAYDI ONU KÖTÜLERDİM
Onur Büyüktopçu, daha önce Yemekteyiz'e veda ettiğinde Seda Sayan'ın gündüz kuşağını Türkiye'de yaratan kişi olduğunu, onu başkalarıyla kıyaslamak gerekmediğini söylemiş ve "Burada Seda Sayan'a çok büyük haksızlık yapılıyor. Gerçekten ayağımı kaydırsaydı, üstü kapalı bir şeyler söyler ve onu kötülerdim." demişti.