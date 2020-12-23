Son dakika haberi: Genç fenomen Meriç İzgi maymun sevdası başına dert açtı! Fenomen Meriç İzgi hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemi!

Meriç İzgi üçüncü kez yine yasadışı yollardan "Makak" cinsi maymunu ülkeye sokunca gözaltına alınmıştı. Maymunun kendisinin değil arkadaşının olduğunu söyleyen İzgi, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, evinde bulunan maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

DAVA AÇILDI

Elif Türkan İle birlikte Meriç İzgi halkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 10 Aralıkta düzenlenen iddianame kapsamında ünlü fenomenin İzgi'nin izinsiz olarak beslediği "Makak" cinsi maymunun değerinin 10 bin lira olduğu belirtildi. Daha önce de yasak olan maymunları beslediği belirtilen İzgi'nin "kaçakçılık" suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

CİTES'E AYKIRI

İddiNamede CİTES (Nesli tehlike altında türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında kalan

'Yırtıcı hayvan' statüsüne giren bu hayvanın Satış belgesiyle satışının yapıldığı ve Hobi amaçlı bulundurulması yasak türlerden olduğu anlatıldı .

Her be kadar İzgi, arkadaşı Elif'in adresindeki maymunun kendisine ait olmadığını iddia etse de Elif'in İzgi'ye yardım ederek iştirak halinde suç işlediği belirtildi