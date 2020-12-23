Son Dakika Haberler: Ece Erken resmi belgede sahtecilik suçuyla… O davayla ilgili şok gelişme!

Boşanma davası sürerken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren mahkeme kararını yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından resmi belgede sahtecilik yapma suçuyla savcılığa ihbar edildi. Ancak savcılık o belgeyi bulamayınca soruşturma kapandı.
Sunucu Ece Erken'in bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.
Ünlü sunucu tarafından paylaşılan karar sonrası, kararı verdiği ileri sürülen İstanbul Aile Mahkemesi, suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.
Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.
Mahkemenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık o belgeyi bulamayınca soruşturma kapandı.
GEREKİRSE DOSYA YENİDEN AÇILACAK
Savcılık, suça konu sahte mahkeme kararının aslının temin edilemediğini, bu sebeple olaya konu belgenin aldatma kabiliyeti noktasında inceleme yapılamadığını belirtip, bu delilin elde edilemediği gerekçesiyle soruşturmayı kapattı.