Son Dakika Haberler: Ece Erken resmi belgede sahtecilik suçuyla… O davayla ilgili şok gelişme!

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.