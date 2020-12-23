Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Haberler: Ece Erken resmi belgede sahtecilik suçuyla… O davayla ilgili şok gelişme!

Haberler: resmi belgede sahtecilik suçuyla… O davayla ilgili şok !

, aşk yaşadığı ’nun belgesini hesabından yayınlamıştı. Ece Erken’in paylaştığı bu belge sonrası, kararı verdiği ileri sürülen , savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve sunucunun resmi belgede sahtecilik yaptığını belirtmişti. Mahkeme, Ece Erken’in cezalandırılmasını istedi. Ancak savcılık o belgeyi bulamayınca dosya kapandı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 23.12.2020 07:54 Son Güncelleme: 23.12.2020 09:00 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Ece Erken resmi belgede sahtecilik suçuyla… O davayla ilgili şok gelişme!

Boşanma davası sürerken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren mahkeme kararını yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından resmi belgede sahtecilik yapma suçuyla savcılığa ihbar edildi. Ancak savcılık o belgeyi bulamayınca soruşturma kapandı.

Sunucu Ece Erken'in bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

Ünlü sunucu tarafından paylaşılan karar sonrası, kararı verdiği ileri sürülen İstanbul Aile Mahkemesi, suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.

Mahkemenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık o belgeyi bulamayınca soruşturma kapandı.

GEREKİRSE DOSYA YENİDEN AÇILACAK

Savcılık, suça konu sahte mahkeme kararının aslının temin edilemediğini, bu sebeple olaya konu belgenin aldatma kabiliyeti noktasında inceleme yapılamadığını belirtip, bu delilin elde edilemediği gerekçesiyle soruşturmayı kapattı.

Savcılık, takipsizlik kararında sahte belgenin tespiti halinde her zaman yeniden soruşturma yapılabileceğini kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler: Ece Erken resmi belgede sahtecilik suçuyla… O davayla ilgili şok gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA