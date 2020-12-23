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: Ünlü fenomen 'nin sevdası başına dert açtı! Meriç İzgi hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemi!

Kaçak yollardan aldığı iki maymunu elinden alınan fenomeni , uslanmayıp üçüncü maymununu almıştı. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları tarafından üçüncü maymununa da el konuşan hakkında "zincirleme şekilde kaçakçılık" suçundan 10 yıl 6 ay kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İşte haberinin ayrıntıları.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 23.12.2020 18:17 Son Güncelleme: 23.12.2020 18:17 ABONE OL
Son Dakika: Ünlü fenomen Meriç İzgi'nin maymun sevdası başına dert açtı! Meriç İzgi hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemi!

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin, kaçak yollardan sahip olduğu Koko adlı maymunu mahkeme kararıyla teslim almak üzere evine giden Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına "Gidin buradan, maymunumu size vermeyeceğim" diyerek görevlilere saldırmış, maymunu alıp kaçmaya çalıştığı sırada kendisini yakalayan görevliyi darp edip hakaret yağdırması üzerine davalık olmuştu.

ÜÇÜNCÜSÜ DE ELİNDEN ALINDI

Meriç İzgi, geçen Temmuz'da Koko'ya kavuştuğunu duyurmuş ancak fenomenin ikinci kez kaçak yollardan Makak cinsi maymun aldığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzgi'nin evine gidip ikinci kez kaçak yollardan aldığı Makak cinsi maymuna el koymuştu. İzgi'nin, yasa dışı yollarla üçüncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması sonucunda bu maymun da elinden alındı.

Meriç İzgi üçüncü kez yine yasadışı yollardan "Makak" cinsi maymunu ülkeye sokunca gözaltına alınmıştı. Maymunun kendisinin değil arkadaşının olduğunu söyleyen İzgi, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, evinde bulunan maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

DAVA AÇILDI

Elif Türkan İle birlikte Meriç İzgi halkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 10 Aralıkta düzenlenen iddianame kapsamında ünlü fenomenin İzgi'nin izinsiz olarak beslediği "Makak" cinsi maymunun değerinin 10 bin lira olduğu belirtildi. Daha önce de yasak olan maymunları beslediği belirtilen İzgi'nin "kaçakçılık" suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

CİTES'E AYKIRI

İddiNamede CİTES (Nesli tehlike altında türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında kalan

'Yırtıcı hayvan' statüsüne giren bu hayvanın Satış belgesiyle satışının yapıldığı ve Hobi amaçlı bulundurulması yasak türlerden olduğu anlatıldı .
Her be kadar İzgi, arkadaşı Elif'in adresindeki maymunun kendisine ait olmadığını iddia etse de Elif'in İzgi'ye yardım ederek iştirak halinde suç işlediği belirtildi

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Son Dakika: Ünlü fenomen Meriç İzgi'nin maymun sevdası başına dert açtı! Meriç İzgi hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemi!
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