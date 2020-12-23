Survivor yeni sezon yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2021 sezonu ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 sezonu için geri sayım başladı. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı yine aynı kanalda izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Yarışmacılar zorlu ada hayatı ve açlıkla başa çıkmaya çalışırken parkurlarda da tüm hünerlerini sergileyecek. Öte yandan yarışma programında boy gösterecek isimler de merak ediliyor. Peki, Survivor 2021 sezonu ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? İşte detaylar…
SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR, 2021 SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
Acun Ilıcalı Survivor 2021 sezonu yarışmacıları için ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yapmış ve ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın kadroda yer alacağını ifade etmişti. Öte yandan bir diğer yarışmacı ismin ise Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya olacağı iddia ediliyor…
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlayacağı ön görülüyor.
Survivor 2021 programına katılım sağlayacak oyuncuların isimleri belirlenmeye devam ediyor. Fakat bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada pek ismin Survivor'la adı anılmaya başladı bile.
TURABİ ÇAMKIRAN
İki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia doğru değil. Turabi şu aralar İstanbul'da dinleniyor.
HİKMET TUĞSUZ
Yine kesin gözüyle bakılan başka bir yarışmacı Hikmet Tuğsuz. Hatırlarsınız ki kendisi yarışmada sakatlanmıştı. Tuğsuz, iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı.
2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.
UĞUR KARDAŞ
Masterchef'in ilk şampiyonu Uğur Kardaş'ın Survivor'a katılacağı iddia edildi. Ancak diğerleri gibi henüz bu da netleşmiş değil.
CELAL SARIGÜL
Masterchef'e erken vedasıyla üzen Celal Sarıgül'ün de Survivor'da olacağı gelen iddialar arasında. Öyle ki iddiaların devamında Celal Sarıgül'ün efor testine girdiği belirtildi. Survivor 2021'nin başlangıç tarihi de henüz duyurulmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.