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Ünlü ’ın pırlantalarını bakın kim çalmış! Görüntüler onu ele verdi…

, 30 Ekim günü öğle saatlerinde bir iş için Ankara’ya gitmişti. Köpeğini gezdirmesi için evinin anahtarını verdiği 30 yaşındaki Barış G.’ye şehir dışında olacağını söyledi. Kapıcı, Zeynep Sağdaş’ın isteği üzerine köpeği dolaştırdı. İşi bitip eve dönen , yatak odasından kolye, yüzük, bileklik ve altınlarının çalındığını fark etti ve polise şikayette bulundu. Polis, Zeynep Sağdaş’ın evinde bulunan güvenlik görüntülerini inceledi. Görüntülerde Barış G.’nin ziynet eşyalarını incelediği ve odanın kapısından çıkarken cebine bir şeyler koyduğu görüldü. Bunun üzerine cezaevine gönderilen kapıcı, “Eşyaları inceledim, Sadece ücretim olan 80 lirayı aldım” dedi. Savcılık tarafından hakkında dava açılan Barış G.’nin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 23.12.2020 07:28 Son Güncelleme: 23.12.2020 07:43 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın pırlantalarını bakın kim çalmış! Görüntüler onu ele verdi…

Konser vermek için sık sık şehir dışına çıkan şarkıcı Zeynep Sağdaş, köpeğini gezdirmesi için evinin bir anahtarını apartman görevlisi Barış G.'ye vermişti. Görevli, 30 Ekim'de Ankara'ya giden Sağdaş'ın isteği üzerine köpeğini gezdirdi.

Akşam eve döndüğünde yatak odasındaki dağınıklığı fark eden Sağdaş, ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Pırlanta kolye, yüzük, bileklik ve altınlarının kaybolduğunu belirten şarkıcı polisi aradı.

Kamera kayıtlarında görevlinin Sağdaş'ın odasına girdiği, komodinin üzerindeki tektaş yüzüğü eline alıp inceleyip bıraktığı, tekrar evde dolaşmaya devam ettiği ve yatak odasına yeniden döndüğü görüldü. Odadan çıkarken cebine bir şeyler koyarak ayrıldığı fark edilen görevli cezaevine gönderildi.

'SADECE ÇEKMECEDEN MESAİ ÜCRETIMI ALDIM'

İfadesi alınan apartman görevlisi, Sağdaş'ın köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı sehpanın üzerinde bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını kaydetti.

Barış G. hakkında dava açıldı. 10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

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Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın pırlantalarını bakın kim çalmış! Görüntüler onu ele verdi…
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