Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın pırlantalarını bakın kim çalmış! Görüntüler onu ele verdi…

Kamera kayıtlarında görevlinin Sağdaş'ın odasına girdiği, komodinin üzerindeki tektaş yüzüğü eline alıp inceleyip bıraktığı, tekrar evde dolaşmaya devam ettiği ve yatak odasına yeniden döndüğü görüldü. Odadan çıkarken cebine bir şeyler koyarak ayrıldığı fark edilen görevli cezaevine gönderildi.