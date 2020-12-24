118 eşyası Eylül için satılıyor

Geçtiğimiz Nisan ayında kaybettiğimiz modacı Nur Yerlitaş'ın yakın dostları, SMA hastası Eylül bebek yararına bir kermes düzenliyor. Modacının kız kardeşi Benan Yerlitaş önderliğinde Selvi Serttaş ve Beyza Uyanoğlu'nun yardımlarıyla bugün Şişli Mariot Hotel'de gerçekleşecek kermeste Yerlitaş'ın 10 marka çantası başta olmak üzere 118 parça eşyası satışa çıkacak. Benan Yerlitaş, "Ablamın anısı için böyle bir kermes düzenledik. Bazı eşyaları minik Eylül'e şifa olsun istedik" dedi.ÖTE yandan kermese Sibel Can 5 kostümünü, Nilgün Belgün takılarını, Bahar Şer Yazıcı ve Feryal Gülman kıyafet ve takılarını, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel elbiselerini bağışladı.