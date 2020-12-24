Atv dizisi ‘Akıncı’nın ekran macerası 1 Ocak’ta başlıyor

Atv'de izleyici ile buluşacak olan 'Akıncı' dizisinin yayın tarihi belli oldu. Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla 'Akıncı', yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de ekrana gelecek. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizi; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.



TANITIMLA RI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

BUGÜNE kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizide Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler de rol alıyor. Dizinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya üstleniyor.

Akıncı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı! | Video