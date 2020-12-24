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sürprizlerle geliyor… ’a verdiği sözü tutabilecek mi? 53. Bölümde bakın neler olacak!

ile izleyicisiyle buluşacak. 'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai’nin 53. Bölümünde heyecan dorukta. ’ın gözaltına alınması Şadoğulları’nda şok etkisi yaratmıştır. bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran’dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan’ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine ’e götürecektir.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:38 Son Güncelleme: 24.12.2020 10:59 ABONE OL
Hercai sürprizlerle geliyor… Miran Reyyan’a verdiği sözü tutabilecek mi? 53. Bölümde bakın neler olacak!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 53. Bölümünde heyecan dorukta. Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi?

Hercai 53. Bölüm (25 Aralık 2020 Cuma) Miran'la Reyyan'ın aşkına ölümcül darbe | Video

53. BÖLÜMDE BAKIN NELER OLACAK!

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir.

Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder.

Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır.

Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı…

Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?

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Hercai sürprizlerle geliyor… Miran Reyyan’a verdiği sözü tutabilecek mi? 53. Bölümde bakın neler olacak!
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