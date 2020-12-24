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eski eşi ile mahkemelik oldu! Çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediği için…

Oyuncu ile , 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı. Seran Göçer’in eski eşi Kaan Girgin’le ilgi iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Seran Göçer eski eşi Kaan Girgin’e açtı. Doktor Seran Göçer, 12 yıl önce boşandığı oyuncu Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi ‘Göçer’i kullanması için dava açtı. Göçer, esi eşi Kaan Girgin’in çocuğuna karşı sorumluluklarını da yeri getirmediğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:06 Son Güncelleme: 24.12.2020 10:43 ABONE OL
Kaan Girgin eski eşi Seran Göçer ile mahkemelik oldu! Çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediği için…

Doktor Seran Göçer, 12 yıl önce boşandığı oyuncu Kaan Girgin'den olan kızı S.G.'nin (12) kendi soyadı 'Göçer'i kullanması için dava açtı.

Hürriyet'in haberine göre; Kızının, babası Girgin'i hayatı boyunca bir ya da iki kez gördüğünü iddia eden Göçer'in dava dilekçesinde şöyle denildi:

"Küçük kız, annesiyle olan soyadı farklılığı yüzünden okul ve sosyal hayatında büyük sıkıntı yaşamaktadır. Kaan Girgin, çocuk için mahkemece hükmedilen nafakayı dahi ödememekte, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Aradaki sevgi ve saygı bağı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple soyadının değiştirilip annesinin soyadını kullanmasını istiyoruz."

Dava dilekçisinde ayrıca çocuğun soyadını seçme hakkının velayet hakkı kapsamında yer aldığı belirtildi.

Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008'de boşanmıştı.

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Kaan Girgin eski eşi Seran Göçer ile mahkemelik oldu! Çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediği için…
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