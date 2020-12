Özel tablosunu hediye etti

BEST Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, 33. Best Model Türkiye Yarışması'nda en büyük başarıyı kazanan Aydın Güler'e ait olan ajans ve mankenlerini ofisinde ağırladı. Davette 33. Best Model Türkiye birincisi Oğuzhan Bolat ve Melisa İmrak, Best Photomodel Mustafa Saraçoğlu, Best Gentleman Metehan Onay, Best Physque Mehmet Düzgün, Best Marmara Maysa Baytrova ve Best Güneydoğu Anadolu Onur Göğebakan bir araya geldi. Özerman, "10 yıl önce satın aldığım bu tablo benim için çok özeldi. Aydın Bey'e başarılarından dolayı hediye ediyorum" dedi.