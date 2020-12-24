Reyting sonuçları belli oldu! (23 Aralık 2020) Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi? Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Her gün bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları açıklanırken geçtiğimiz akşam birbirinden iddialı yapımlar yepyeni bölümleriyle ekranlara geldi. Bu noktada Çarşamba günü; Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı gibi birçok yapımın reytinglerdeki sıralaması merak ediliyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Aralık 2020 Reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ KİM OLDU?