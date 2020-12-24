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belli oldu! (23 Aralık 2020) mı, Sadakatsiz mi? Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Sabah saatlerinden itibaren araştırmasına çıkıldı. Geçtiğimiz akşam Atv ekranlarında iddialı yapım , Kanal D’de son zamanların adından çokça söz ettiren dizisi Sadakatsiz ve Tv8 ekranlarında ise dizisi yeni bölümleri ile izleyenleriyle buluştu. Buna göre; 23 Aralık 2020 dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:15 Son Güncelleme: 24.12.2020 15:15 ABONE OL
Reyting sonuçları belli oldu! 23 Aralık 2020 Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi? Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Her gün bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları açıklanırken geçtiğimiz akşam birbirinden iddialı yapımlar yepyeni bölümleriyle ekranlara geldi. Bu noktada Çarşamba günü; Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı gibi birçok yapımın reytinglerdeki sıralaması merak ediliyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Aralık 2020 Reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Her gün AB ve Total sıralamaları ile dizilerin reytinglerdeki durumu kamuoyu ile paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı. AB'de birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı…

16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI | Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir... Dünün Reyting sonuçları birincisi kim oldu?

23 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Sadakatsiz", 3.sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da" programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Sadakatsiz", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada "Sadakatsiz"in özeti yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - KURULUŞ OSMAN

2 - SADAKATSİZ

3 - ESRA EROL'DA

4 - SADAKATSİZ (ÖZET)

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 ARALIK 2020 REYTİNG SONUÇLARI | İbo Show, Kuzey Yıldızı, Milyoner... Dünün Reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - SADAKATSİZ

2 - KURULUŞ OSMAN

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - SADAKATSİZ (ÖZET)

5 - DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

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Reyting sonuçları belli oldu! (23 Aralık 2020) Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi? Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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