Reyting sonuçları belli oldu! (23 Aralık 2020) Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi? Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Her gün bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları açıklanırken geçtiğimiz akşam birbirinden iddialı yapımlar yepyeni bölümleriyle ekranlara geldi. Bu noktada Çarşamba günü; Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı gibi birçok yapımın reytinglerdeki sıralaması merak ediliyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Aralık 2020 Reyting sonuçları ve tüm detaylar…
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Her gün AB ve Total sıralamaları ile dizilerin reytinglerdeki durumu kamuoyu ile paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı. AB'de birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı…
23 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Sadakatsiz", 3.sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da" programı yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Sadakatsiz", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada "Sadakatsiz"in özeti yer aldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - KURULUŞ OSMAN
2 - SADAKATSİZ
3 - ESRA EROL'DA
4 - SADAKATSİZ (ÖZET)
5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - SADAKATSİZ
2 - KURULUŞ OSMAN
3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
4 - SADAKATSİZ (ÖZET)
5 - DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR