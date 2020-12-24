Son dakika haberi: Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?

GERÇEKTEN AYAĞIMI KAYDIRSAYDI ONU KÖTÜLERDİM

Onur Büyüktopçu, daha önce Yemekteyiz'e veda ettiğinde Seda Sayan'ın gündüz kuşağını Türkiye'de yaratan kişi olduğunu, onu başkalarıyla kıyaslamak gerekmediğini söylemiş ve "Burada Seda Sayan'a çok büyük haksızlık yapılıyor. Gerçekten ayağımı kaydırsaydı, üstü kapalı bir şeyler söyler ve onu kötülerdim." demişti.