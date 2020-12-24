Trafik kazasında ölen yakın arkadaşı oyuncu Arda Öziri'nin nişanlısı ile evlenen Balamir Emrem tepki çekti! Balamir Emrem'e 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumu...

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri 14 Eylül 1978 senesinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncudur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde başarıyla bitirmiştir. Ekranlarda ilk olarak Akasya Durağı isimli başarılı dizide Başkomiser Tolga rolünde tanımış olduğumuz oyuncu daha sonra Farklı desenler dizisinde de oynayarak hayatına renk katmıştır. Bu projeden sonra ün kazanan oyuncu Cemile, Dolunay, Kandil, Memleket Hikayeleri, Büyük Umutlar, Ah Be İstanbul, Kampüsistan, Estağfurullah Yokuşu, Asmalı Konak, Kınalı Kar, Yedi Numara, Dadı ve Ruhsar gibi projelerde rol alarak milyonlarca izleyicinin beğenisini kazanmıştır. En son ise Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizinde Göktuğ rolünde oynamıştır. Tecrübeli oyuncu 27 Mayıs 2018 yılında motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.