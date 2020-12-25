Çukurova’ya aşklarıyla damga vuran Züleyha ve Yılmaz’ın hikayesi ölüme yenik düştü! Bir Zamanlar Çukurova zirvede tek başına!

OYSA HAYAT NİHAYET GÜZELLEŞMİŞTİ!

Demir ve Müjgan boşanmayı kabul edince, Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleştiler. İkisi de birer çocuklarını anne ve babaları ile bırakmaktan buruk, nihayet kavgasız, silahsız, tehditsiz yeni bir hayata başladılar!

Boşanma davasının olduğu gün Demir, Züleyha'yı evinden alıp mahkemeye giderken, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçuruma yuvarlandı! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı hayatını tehlikeye atarak, canını dişine takarak otomobilden çıkardı!