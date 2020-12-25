Çukurova’ya aşklarıyla damga vuran Züleyha ve Yılmaz’ın hikayesi ölüme yenik düştü! Bir Zamanlar Çukurova zirvede tek başına!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'ya aşklarıyla damga vuran Züleyha ve Yılmaz'ın hikayesi ölüme yenik düştü!
BÜYÜK AŞKA KAHREDEN VEDA!
İkisinin de başkalarıyla evlilikleri, defalarca ölümle burun buruna gelmeleri, tüm Çukurova karşılarına dikildiğinde bile birbirlerinden vazgeçmedikleri, aşklarıyla Züleyha ve Yılmaz'ın hikâyesinde kader bu kez ayrılığı ölümle yazdı!
OYSA HAYAT NİHAYET GÜZELLEŞMİŞTİ!
Demir ve Müjgan boşanmayı kabul edince, Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleştiler. İkisi de birer çocuklarını anne ve babaları ile bırakmaktan buruk, nihayet kavgasız, silahsız, tehditsiz yeni bir hayata başladılar!
Boşanma davasının olduğu gün Demir, Züleyha'yı evinden alıp mahkemeye giderken, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçuruma yuvarlandı! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı hayatını tehlikeye atarak, canını dişine takarak otomobilden çıkardı!
Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemediler. Vali ve Adana erkânı ziyarete geldiğinde, Fekeli herkese Demir'in de artık bir evladı olduğunu ilan ederek, Yılmaz'ın hayatı için teşekkür etti.
Yılmaz ve Demir de, izleyenlerini gözlerini yaşartan bir konuşma ile helalleştiler! Evlatlarını birbirlerine emanet ederek, Çukurova'da bir zamanlar taş taş üstünde bırakmayan düşmanlıklarına son verdiler.
YILMAZ ÇUKUROVA İLE VEDALAŞTI! SEVDİĞİNE BAKARAK ÖLÜME GİTTİ!
Tüm bunlar olurken, kader ise bir kez daha ölüm ile ayrılık yazıyordu!
İstanbul'da bir terzi yardımcısı Züleyha ile tamirci çırağı Yılmaz'ın kuruş kuruş para biriktirerek bir gelecek kurma hayalleri önce bir üvey abi kumpası ile kabusa dönmüştü.
Züleyha'ya saldıran adamı yanlışlıkla öldüren Yılmaz, sevdiğini kaptığı gibi gece kara trene atlayıp asker arkadaşı Gaffur'un çalıştığı çiftliğe sığınmıştı. Onlar daha trenden inerken Züleyha'yı görüp aşık olan Demir ile, oğluna kısır denmemesi için her şeyi yapmayı göze alan Hünkar'ın önüne kaçak oldukları anlaşılmasın diye kardeşiz diyerek çıkan iki sevgili, Çukurova'da gözyaşları, ayrılıklar, büyük pişmanlıklar, affedişlerle dolu bir hikayeye dahil oldular!
Hünkar'ın hayatının son günlerinde tüm hesapları kapatıp, onları bir araya getirmek için elinden geleni yapmasının ardından, birer birer herkes bu aşkın önünde engel olmaktan vazgeçti!
Ama kader, hiç bir gücün, hiç bir kötülüğün, hiç bir iyiliğin ayıramadığı Züleyha ve Yılmaz'ı ölüm ile ayırdı!
Tam Yılmaz yoğun bakımdan çıktı, her şey yoluna giriyor denirken, hastaneden kötü haber geldi! Yılmaz, Züleyha'nın yanında son nefesini verdi!
ZÜLEYHA ŞİMDİ NE YAPACAK?
Çukurova, bağrına bastığı bu İstanbullu delikanlıya nasıl veda edecek? Herkesin kimi zaman iyilik kimi zaman kötülük ile sınandığı bu hikâyede, Yılmaz'ın ölümü kimi nasıl etkileyecek?
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