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kulis istekleriyle şaşırttı! Verdiği kilolarla gündem olmuştu…

Ünlü şarkıcı 'nin kilolarıyla başı dertteydi. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı. Bu kez yaşam koçu kontrolünde 2.5 ayda zayıfladı. Deniz Seki Hedefi olan 36 bedene ulaştı. yaşındaki şarkıcı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Seki'nin yaptığı son paylaşımları görenler ünlü sanatçıya hayran kalıyor. Fit fiziğiyle görenleri şaşırttı. 2.5 ayda 36 bedene düşen Seki, sahneye ilk çıktığı yıllardaki formuna kavuştu. Şeyda Coşkun’la canlı yayınında buluştu. Coşkun’la geçirdiği sürecini anlatan şarkıcı, “Konserlerde kulise koşu bandı istiyorum” dedi. İşte genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki'nin son hali…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 13:03 Son Güncelleme: 25.12.2020 13:19 ABONE OL
Deniz Seki kulis istekleriyle şaşırttı! Verdiği kilolarla gündem olmuştu…

2 buçuk ayda 22 kilo veren Deniz Seki, Şeyda Coşkun'la Instagram canlı yayınında buluştu.

Coşkun'la geçirdiği zayıflama sürecini anlatan şarkıcı, "Konserlerde kulise koşu bandı istiyorum" dedi.

Deniz Seki, Instagram canlı yayınında Şeyda Coşkun'la zayıflama hikâyesini anlattı.

"Anneciğimin rahatsızlığı, hayatın getirdiği ağırlıklar omuzlarımda yük yaptı ve kilo aldım" diyen Seki, Coşkun'un hazırladığı program sayesinde 2 buçuk ayda 22 kilo verdi.

Zayıflama sürecini anlatan şarkıcı, "Kilo verirken Şeyda günde 50-75 dakika yürütüyor.

Başka spora izin vermiyor. Sokakta yürüyemezsem koşu bandımda yürüyorum. Gittiğim konserlerde de kulise koşu bandı istiyorum" dedi.

Seki'nin 40'ıncı günden sonra zımba gibi bir vücuda sahip olduğunu söyleyen Şeyda Coşkun da sözlerine şöyle devam etti: "Kadının bacakları için photoshop diyorlar. Bacakları cidden ince. Bir karın vardı, o da gitti."

AĞRI KESİCİ BİLE İÇMİYORUM

Doğru beslenme ve spor ile ideal kilosuna kavuştuğunu ifade eden Deniz Seki, "Kesinlikle artık kilo almak yok.

Kiloyu hiç yemek yemeyerek vermedim. Doğru yiyerek kilo verebileceğimi öğrendim" dedi.

Günde 4 litre su içen ve evde yoğurdunu bile kendisi yaptığını söyleyen şarkıcı, "Antidepresan kullanıyordum.

Uyuyamıyordum, uyku hapı alıyordum. Şimdi başım ağrıdığında bile ilaç almıyorum. Kendi kendimi yönetmeyi öğrendim" diye konuştu.

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Deniz Seki kulis istekleriyle şaşırttı! Verdiği kilolarla gündem olmuştu…
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