Hatasız kul olmaz Orhan Baba! Orhan Gencebay’a ‘Yalaka’ diyen sosyal medya kullanıcısına para cezası!

Savcılar köşe yazarlarına her gün gelen küfürlü ağır hakaretlerle dolu tweet'leri, e-mail'leri görseler ne derler acaba? Sanatçılar gibi en küçük hakarete bile dava açsak zengin oluruz herhalde!

'Sanatçı bozuntusu' ya da 'yalaka' demek ne kadar ağır hakaret olabilir ki? Bu ifadelerin aynı zamanda eleştiri içerdiği görülmüyor mu?