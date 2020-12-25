Hatasız kul olmaz Orhan Baba! Orhan Gencebay’a ‘Yalaka’ diyen sosyal medya kullanıcısına para cezası!

Orhan Gencebay'a Instagram üzerinden 'yalaka' ifadesini kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılan S.S.'ye para cezası verildi. Savcılık S.S.'nin 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istedi.
S.S. savunmasında, Gencebay'ın şarkılarıyla büyümüş biri olarak bir art niyetinin olmadığını, "Rexona kullansan yeter yalaka" şeklindeki yazıyı hakaret değil, espri amaçlı yazdığını söyleyip, özür diledi. S.S. 1500 lira para cezası ve 3 bin 400 lira vekalet ücreti ile kurtuldu.
Daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ'nun açtığı davanın gereksiz olduğunu yazmıştım. O dava da Seyit Ş.'nin ünlü oyuncunun hiçbir mecrada halk için mücadele vermediğini ve bu yüzden 'sanatçı bozuntusu' olduğunu söylediği için açılmıştı.
Savcılar köşe yazarlarına her gün gelen küfürlü ağır hakaretlerle dolu tweet'leri, e-mail'leri görseler ne derler acaba? Sanatçılar gibi en küçük hakarete bile dava açsak zengin oluruz herhalde!
'Sanatçı bozuntusu' ya da 'yalaka' demek ne kadar ağır hakaret olabilir ki? Bu ifadelerin aynı zamanda eleştiri içerdiği görülmüyor mu?
YORUMA KAPATABİLİRSİN
"Hatasız kul olmaz" diyen Orhan Gencebay ve gençlerin dilinden anlaması gereken Kıvanç Tatlıtuğ neden bir kişinin yazdığı yoruma takılıp kalıyor? Sizleri seven milyonlarca hayranınız olduğu gibi elbette sevmeyenler de olabilir. O birkaç kişi densiz yorumlar yapabilirler. Milyonlara mal olmuş sanatçılar böyle küçük işlerle neden uğraşır ki?
Milyonlarca insana yorum yapma fırsatı verirseniz arada mutlaka hakaret eden de çıkar! Eğer aşırı hassassanız sosyal medya hesaplarınızı yoruma kapatırsınız ya da sadece takip ettiğiniz kişilerin yorum yapmasına izin verirsiniz.
Savcılar ve hakimler sosyal medya platformlarının yoruma açma kapama özelliğinin olduğunu bilmiyorlar mı? Bu özellik gerekçe gösterilerek hukuk sisteminin yavaş işlemesine neden olan birçok davanın açılmasına gerek kalmaz.