Masterchef finali ne zaman? 2020 Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak! İlk finalist Serhat oldu...

Masterchef Türkiye'nin bu sezonu için sona yaklaşıldı. İlk finalistin geçtiğimiz akşam belirlenmesiyle beraber yarışmanın sıkı takipçileri de araştırmalarına başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz bölüm Özgül ile eleme adayı düellosunda karşı karşıya gelen Serhat yaptığı yemeklerle şeflerin gönlünü fethederken Özgül potaya giren üçüncü isim oldu. Peki, Masterchef finali ne zaman? Masterchef ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar…
MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
Tv8'in sevilen yarışma programı Masterchef finali için geri sayım başladı. Sona kalan dört yarışmacı arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta eleme potasındaki isimler ise Özgül, Barbaros ve Emir oldu…
ŞAMPİYON KİM OLACAK?
Programda birbirinden iddialı 4 yarışmacı kalırken başarılı yarışmacılardan hangisinin bu sezon şampiyon olacağı da izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Barbaros, Emir, Özgül ve Serhat Masterchef yarışmasının birincisi olabilmek için her bölümde jüri üyelerinin istediği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için ter döküyor.
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Öte yandan bu haftanın eleme adayları Özgül, Barbaros ve Emir olurken elenen isim Pazar günü belli olacak...
İLK FİNALİST BELLİ OLDU!
Özgül'le karşılaştığı mücadeleden galip gelen Serhat Masterchef 2020 sezonunun ilk finalisti oldu.
23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.
İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.
GÖZLER BÜYÜK FİNALDE!
Masterchef yarışmasının 10 Ocak 2021 tarihinde final yapacağı iddiaları bulunurken henüz Acun Medya'nın konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor. Öte yandan Masterchef yarışmasının bitimiyle beraber gözler bu kez de Tv8 ekranlarında Survivor yarışması izleyenleri ile buluşacak…