Masterchef'in ardından Tv8 ekranlarının yeni favorisi başlıyor! 2021 Survivor yayın tarihi netleşti...

Survivor yarışması için Tv8'in hazırlıkları sürüyor. Masterchef programında sona gelinmesi ve finale sayılı günler kalmasıyla beraber gündeme gelen yarışma programında en çok merak edilen konu yarışmacılar olmuş ve ilk ismi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şimdi ise Survivor 2021 sezonunun yayın tarihi duyuruldu…

SURVIVOR 2021 SEZONU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Yapımcılığını kanal sahibi Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve her sezonunda izleyenlerini ekran başına kilitleyen Survivor 2021 yarışmacıları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ada hayatının tüm zorluklarına katlanarak parkurda tüm hünerlerini gösterecek olan yarışmacılardan ilk isim ise Cemal Hünal olmuştu…