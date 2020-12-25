Masterchef'in ardından Tv8 ekranlarının yeni favorisi başlıyor! 2021 Survivor yayın tarihi netleşti...

Survivor yarışması için Tv8'in hazırlıkları sürüyor. Masterchef programında sona gelinmesi ve finale sayılı günler kalmasıyla beraber gündeme gelen yarışma programında en çok merak edilen konu yarışmacılar olmuş ve ilk ismi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şimdi ise Survivor 2021 sezonunun yayın tarihi duyuruldu…
SURVIVOR 2021 SEZONU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
Yapımcılığını kanal sahibi Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve her sezonunda izleyenlerini ekran başına kilitleyen Survivor 2021 yarışmacıları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ada hayatının tüm zorluklarına katlanarak parkurda tüm hünerlerini gösterecek olan yarışmacılardan ilk isim ise Cemal Hünal olmuştu…
SURVİVOR'IN YAYIN TARİHİ NETLEŞTİ
Gelen son dakika haberine göre; Survivor 2021 sezonu Ocak ayında ekranlara gelecek. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışma programının çekimleri her zaman olduğu gibi Dominik'te gerçekleşirken programın ilk bölümünün 9 Ocak'ta yayınlanacağı bildirildi.
ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER FORMATI
Bir dönem Yunanistan Türkiye gibi farklı formatlarla yarışmayı düzenleyen Acun Ilıcalı bu yıl ise ünlüler gönüllüler konseptini devam ettirecek. Bu kapsamda yarışmada boy göstereceği iddia edilen birçok ünlü isim yer alırken henüz kadroya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.