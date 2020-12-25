Son dakika... Uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu! Engin Nurşani hayatını kaybetti! Sevenleri yasta...

Dilek Nurşani ile evli olan Engin'nin, birde Ali adında küçük bir oğlu vardır. 2008'de Elbistan, Kahramanmaraş'da bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönmek üzere, arkadaşının kullandığı otomobil ile yola çıktılar. Bir süre sonra, Göksun-Kahramanmaraş arası kara yolu üzerindeki Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle araç şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra Nurşani, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar sağlığına kavuştu ve müzik kariyerine devam etti.

Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığı olduğunu duyurmasıyla ve yardım istemesi ile kamuoyu, Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrendi.