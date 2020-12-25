Uğur Güneş’ten Bir Zamanlar Çukurova’ya veda mesajı! Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oldu…

Bir Zamanlar Çukurova'da 3 sezondur başrol oyuncularından biri olan Uğur Güneş, son bölüm ile diziye veda etti. Uğur Güneş sosyal medya hesabından Çukurova ailesine veda mesajı yayınladı. Dizinin son bölümü herkesi gözyaşlarına boğarken ünlü oyuncunun paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Uğur Güneş'ten Bir Zamanlar Çukurova veda paylaşımı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA YILMAZ VEDASI…

"Bir serüvenin daha sonuna geldim…" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti…