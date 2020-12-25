Uğur Güneş’ten Bir Zamanlar Çukurova’ya veda mesajı! Bir Zamanlar Çukurova’da gözyaşları sel oldu…

Bir Zamanlar Çukurova'da 3 sezondur başrol oyuncularından biri olan Uğur Güneş, son bölüm ile diziye veda etti. Uğur Güneş sosyal medya hesabından Çukurova ailesine veda mesajı yayınladı. Dizinin son bölümü herkesi gözyaşlarına boğarken ünlü oyuncunun paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Uğur Güneş'ten Bir Zamanlar Çukurova veda paylaşımı…
"Bir serüvenin daha sonuna geldim…" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 78. son bölümü 24 Aralık Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da aracıyla uçurumdan yuvarlanan Yılmaz'ı yanan araçtan Demir kurtararak hastaneye yetiştirdi. Uzun bir ameliyatın ardından kendine gelen Yılmaz, kendisini kurtaran Demir'le helalleşti. Ancak durumu kritik olan Yılmaz, Züleyha'yla konuştuğu sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölümü Çukurova'yı yasa boğdu.
"BİR SERÜVENİN DAHA SONUNA GELDİM"
Dizide 3 sezondur Yılmaz Akkaya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş ise son bölümle veda etti. Sosyal medya hesabından diziye veda mesajı paylaşan Uğur Güneş "Evet...Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibine, bütün benliğimle sevdiğim adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere.Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.