Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Aralık 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Aralık 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Aralık 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'in En Duygularını Netleştireni: Terazi Burcu " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ARALIK 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Uranüs 120'liği Türk medyasındaki devrimlerin habercisi… Birçok gazeteci ve medya patronu yeni kararlarını arka arkaya açıklarken bizler ise, Mili Savunma konusundaki yeni adımları konuşacağız.

Koç: Alışveriş alışkanlığını abartabilirsin. Kartlar ve bankalar ile olan işlerin artabilir. Harcamalarını kontrol altında tutmalısın.

Boğa: Hareketli bir gün olabilir. Çalışan bir Boğa burcuysan yapman gereken online toplantıların sayısı artabilir. Zihninin yorulduğunu hissediyorsun.

İkizler: Çalışma ortamında aşırı detaycı olman ekip arkadaşların ile gerilmene neden olabilir. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan karşı taraf ile artık birebirinize tamamen güveniyorsunuz.

Yengeç: Kıskançlık duygun artabilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan karşı tarafa daha korumacı bir tavır ile yaklaşabilirsin.

Aslan: Çözümleyici bir tavır sergilemen kardeşi olan bir Aslan burcuysan sorunların çözülmesini sağlıyor. Kariyerin konusunda olumlu gelişmeler yaşamak istiyorsun hırsın artabilir.