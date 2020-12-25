Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Aralık 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Aralık 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Aralık 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'in En Duygularını Netleştireni: Terazi Burcu " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Uranüs 120'liği Türk medyasındaki devrimlerin habercisi… Birçok gazeteci ve medya patronu yeni kararlarını arka arkaya açıklarken bizler ise, Mili Savunma konusundaki yeni adımları konuşacağız.
Koç: Alışveriş alışkanlığını abartabilirsin. Kartlar ve bankalar ile olan işlerin artabilir. Harcamalarını kontrol altında tutmalısın.
Boğa: Hareketli bir gün olabilir. Çalışan bir Boğa burcuysan yapman gereken online toplantıların sayısı artabilir. Zihninin yorulduğunu hissediyorsun.
İkizler: Çalışma ortamında aşırı detaycı olman ekip arkadaşların ile gerilmene neden olabilir. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan karşı taraf ile artık birebirinize tamamen güveniyorsunuz.
Yengeç: Kıskançlık duygun artabilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan karşı tarafa daha korumacı bir tavır ile yaklaşabilirsin.
Aslan: Çözümleyici bir tavır sergilemen kardeşi olan bir Aslan burcuysan sorunların çözülmesini sağlıyor. Kariyerin konusunda olumlu gelişmeler yaşamak istiyorsun hırsın artabilir.
Başak: Yaşamına kendi inisiyatifinde yön vermek istiyorsun. Son zamanlarda kilo aldığını düşünebilirsin. Diyete başlamak üzere uzman bir görüş alabilirsin.
Terazi: Duygularını geri plana itebilirsin. Mantığın ile hareket etmek bugününe hâkim oluyor. Çocuk sahibi bir Terazi burcuysan onların geleceğini güvence altına almak isteyebilirsin.
Akrep: Problemler ile karşılaştığında panikleyen havan yatışıyor. Daha rahat hareket edebilirsin. Çalışan bir Akrep burcuysan işinde sağladığın ilerleme patronlarının gözünden kaçmıyor.
Yay: Sahip olduğun maddi olanaklarını hayırlı işler için ağırlıklı kullanabilirsin toplumsal duyarlılığın artıyor. Evli bir Yay burcuysan kendine göre bazı kurallara sahip olabilirsin.
Oğlak: Tavrını yumuşatıyorsun. Çevren tarafından yanlış anlaşılmak istemeyebilirsin. Ancak iyi niyetini kullanmaya çalışan insanlara karşı tavrın değişmiyor.
Kova: İş yerinde rekabet ortamının artması ile birlikte konsantrasyonun artıyor. Evli bir Kova burcuysan eşinin aile ziyaretine gelebilir. Onlara nazik ve saygılı davranıyorsun.
Balık: Yakın arkadaşının garip davranışları seni şüphelendirebilir. Eski ilişkin ile alakalı bir sır taşıdığını düşünüyorsun.
2021'İN EN DUYGULARINI NETLEŞTİRENİ: TERAZİ BURCU
Duyguların yorgunluğu en çok hissettiğiniz yılı geride bıraktınız. Sizin için 2020 yılı önemli gelişmelere şahit olurken kendi iç sesinizi dinleme fırsatı verdi size. Yeni yılda ise var olma mücadelesi içerisinde olacaksınız. Hayatınızdaki karar bulutları dağıtmak için elinizden geleni yapacak hem kalbinizi hem de aklınızı ferahlatmak isteyeceksiniz. Karakterinizi ortaya çıkarmak için sizi bastıran duygular olduğunu ve görünmeyen birtakım etmenlerin sosyal hayatınızı derinden etkilediğini düşünüyorsanız; gök kubbe bu yılın sizin için farkındalığınızı arttıran bir yıl olduğunu gösterecek.
Yönünüzü Belirliyorsunuz
2021 yılında anlamlandıramadığınız ve adını koyamadığınız hedeflerle etrafınız sarılacak. Hayatta bu kadar yapmak istediğiniz şey varken hangisine odaklanmanız konusunda da sorun çekmeyeceksiniz. Çünkü siz ne yapmak istediğinizi de hayatınızı hangi yöne doğru çevirmek istediğinizi de bilen birisiniz. Bu kararlı yapınız da çevrenizdekilere örnek olacak cinsten. Öyle ki arkadaş ortamınızda da sürekli aranan ve eksikliği hissedilen kişi olacaksınız.
Kariyer anlamında kendinizi bol bol geliştirdiğiniz bir yıla girdiniz. Kendinizi her anlamda geliştirmek ve yetkinlik kazanmak için yeni yılda boş vakit geçirmek istemeyeceksiniz. Ancak tek dezavantajınız aynı anda birçok planı gerçekleştirme istediği olacak. Odak noktanızı netleştirmek ise 2021 yılının alameti farikalarından birisi olacak. Sosyal yaşantınızdaki değişimin bir sebebi ise çevrenizdeki kişilerle değişen iletişim şekliniz olabilir. Bir zamanlar en iyi olan düşünceler artık o kadar da masum görünmeyebilir size…
İlişkisi olan bir Terazi burcuysanız; Birlikte olduğunuz kişiyi çevrenizle de tanıştırmak isteyeceksiniz.
Kalbi boş bir Terazi burcuysanız; Size duygusal anlamda değer vermeyen kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız.
2021'nin İlk Dört Ayında;
2021'nin İkinci Dört Ayında;
2021'in Son Dört Ayında;